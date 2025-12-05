€ 5.0920
Subcategorii în Lifestyle

Culoarea anului 2026: "Semnifică dorința noastră de a avea un nou început" - FOTO
Data publicării: 10:45 05 Dec 2025

Culoarea anului 2026: "Semnifică dorința noastră de a avea un nou început" - FOTO
Autor: Doinița Manic

haine colorate Haine colorate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Află în articol care va fi culoarea anului 2026.

Culoarea anului 2026 va fi "Clound Dancer", un „alb aerat și echilibrat”. Anunțul a fost făcut de Pantone, joi, 5 decembrie. Alegerea de anul acesta este menită să reprezinte serenitatea și liniștea, lucruri de care Pantone spune că avem tot mai mare nevoie „într-o societate frenetică”.

„Asemănător unei pânze goale, Cloud Dancer semnifică dorința noastră de a avea un nou început. Îndepărtând straturile de gândire învechită, deschidem ușa unor noi abordări”, a scris Pantone în anunțul său.

„În această perioadă de transformare, în care ne reimaginăm viitorul și locul nostru în lume, Cloud Dancer este o nuanță discretă care oferă promisiunea clarității”, a spus Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, într-un comunicat de presă.

„Cacofonia care ne înconjoară a devenit copleșitoare, făcând mai dificil să auzim vocile sinelui nostru interior. Ca o declarație conștientă de simplificare, Cloud Dancer ne amplifică atenția, oferindu-ne eliberare de distracțiile generate de influențele exterioare”, a mai spus el.

Cum se decide culoarea anului

Pantone este o companie globală de standardizare a culorilor, iar culoarea anului este aleasă anual de Pantone Color Institute, o echipă de cercetători care oferă și servicii de consultanță și anticipează tendințele de pe piață. Pentru selectarea culorii, o echipă internațională analizează noile tehnologii, valorile sociale, colecțiile de artă, destinațiile de călătorie și evaluează starea de spirit generală a designerilor și consumatorilor.

„Există motive pentru care oamenii sunt atrași de anumite familii de culori în anumite momente. Pentru noi, totul pornește de la identificarea unei familii de culori care observăm că începe să se regăsească din ce în ce mai mult în toate domeniile designului, iar de acolo ajungem la nuanța pe care o considerăm reprezentativă. Îmi place să compar această echipă cu niște antropologi ai culorilor”, a explicat anul trecut pentru TIME Laurie Pressman, vicepreședinta Pantone Color Institute. 

Precizăm că este pentru prima dată când Pantone alege alb de când a început să desemneze o culoare a anului, în 1999. Culoarea anului 2025 a fost Mocha Mousse, iar a anului 2024 a fost Peach Fuzz.

VEZI ȘI: Culoarea anului 2023: "O nuanță neconvențională pentru o perioadă neconvențională"



Pantone
culoarea anului
