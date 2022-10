Ce greșeli facem după divorț sau după o despărțire?

Abundența de greșeli recunoscute public, ce inveninează viitorul fiecăruia dintre noi, ne-a făcut să intrebăm specialistul care sunt cele 15 greșeli comune făcute după divorț?

1. Alegerea noilor parteneri



În baza traumelor si acumulării nemulțumirilor, alegerea partenerilor fluctuează ca valoare de la Minunat la Toxic. Unul dintre principalele elemente psiho-emoționale prezente în Universul Personal al Divorțatului, este furia însoțită de nerăbdare.



A înțeles persoana divorțată că dacă nu se grăbește să aleagă un partener stabil, pentru restul timpului rămas, poate rămâne singură? Categoric da. Iar aici punctăm un caz subiectiv: expresia folosită drept paravan al neacceptării eșecului, după 5 sau 10 alegeri neispirate de parteneri este „singur și fericit – ce nu există oameni singuri ce sunt fericiți doar fiindcă nu au grijă de parteneri?”.

2. Sexualitate exacerbată



După divorț orice partener sexual ce cade pradă feromonilor și seductiei, este utilizat până la epuizare cu scopul propriei validări.



Stiind că validarea sexuală și emoțională nu se termină niciodată, crescând în intensitate odată cu înaintarea în vârstă, formulăm următoarea idee cinstită: este extrem de greu să te oprești din seducție, scrie Realitatea Medicală. Așa cum un alcoolic obține plăcerea din creșterea săptămânală sau lunară a cantității și/sau a tăriei alcoolului, așa un dependent sexual alege din ce în ce mai mulți parteneri (simultan sau la rând) din categorii la care nu au avut acces.

Dacă această dorință de validare sexuală nu si-ar primi acceptiunea din partea posibililor viitori parteneri, atunci dependentele (mâncat compulsiv, consum de droguri si alcool si accesarea de jocuri de noroc) și tulburările afective si-ar face loc in Universul Personal.

3. Acceptarea mult prea ușoara a schimbărilor de comportament ale noilor parteneri



In acest unic si subiectiv caz, discutăm concret despre acceptarea durității în exprimare sau in gesturi, acceptarea toxicității si a frustrarilor noilor parteneri cu care persoana proaspăt divorțată întră în contact. Așa cum spunea bunica: cazi din lac in puț. Noii parteneri aducând in acest caz, doar emoții noi dar strict pe structură negativă.

4. Acceptarea scăderii vârstei emoționale



Dorința de dominare si control ce apare post divorț, distruge orice formă de evoluție pozitivă în toate ocaziile în care poți forma un cuplu. Formarea unui cuplu armonios este stearsă din Universul personal de această formă de sabotaj, respectiv acceptarea unui partener mult sub tine din punct de vedere emoțional. Gândul că îl poți îmbunătății, schimba afectiv, evolua în direcția dorită de tine, compromite șansele la fericire.

Trăsăturile faciale pe care le au cei predispuși la despărțiri

Suada Agachi a spus că fiecare acțiune își spune cuvântul într-o relație și, în cazul unei despărțiri, există întotdeauna doi vinovați. De asemenea, a spus că atașamentul poate fi citit pe chip, la fel și urmele unei separări.

„Atașament poți să observi la un om și când are obraji foarte cărnoși. Sunt indicii pe chip. Legat de divorț sau unde se vede despărțirea, omul le provoacă, în general. Sunt oameni care vor spune: Pe mine m-a părăsit soțul, nu am provocat sau M-a lăsat soția. Sunt atât de multe sfori nevăzute în care nu ai cum să știi vreodată unde ai dus, cum ai participat la așa ceva. Chiar dacă nu ai făcut nimic rău, poate că și acel lucru a participat la despărțire”, a spus, la Antena Stars, Suada Agachi, specialist în tehnici de citire a chipului și analiză a trăsăturilor faciale. Citește mai multe AICI

