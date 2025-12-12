€ 5.0898
Data publicării: 09:32 12 Dec 2025

Plover sau pulover? Care e forma corectă și de ce
Autor: Ioana Dinu

Stil feminin pentru toamnă, de la Pepco1 Sursa foto: adobe / shutterstock
 

„Plover” sau „pulover”? Care este forma corectă și de ce?

Care este forma corectă: Plover sau pulover. Cuvântul este frecvent folosit în vorbirea de zi cu zi. Apar însă confuzii. 

De ce se scrie pulover și nu plover


Forma corectă este pulover, iar aceasta este singura variantă acceptată de dicționarele limbii române (DEX, DOOM).

Cuvântul provine din limba engleză, din expresia „pull over”, care înseamnă literal „a trage peste (cap)”. În procesul de adaptare la limba română, termenul a fost preluat fonetic și morfologic. Așa a rezultat forma pulover.

Ce înseamnă pulover

Conform DEX, pulover înseamnă un „obiect de îmbrăcăminte tricotat (fără nasturi), care acoperă partea de sus a corpului și se poartă de obicei peste cămașă sau peste bluză”.

Puloverul este o piesă de îmbrăcăminte tricotată, cu mâneci lungi, purtată pe partea superioară a corpului și îmbrăcată prin tragere peste cap. Este confecționat din lână, bumbac sau fibre sintetice și... ține de cald, desigur.

Cadou de Secret Santa: Un pulover

Puloverul este adesea considerat un cadou inspirat, mai ales în perioada sărbătorilor. Poate fi o alegere bună pentru Secret Santa. E ușor de ales și potrivit pentru aproape orice stil. Iar pentru un strop de umor sau educație, un pulover poate fi oferit alături de un dicționar pentru folosirea corectă a limbii române. Un cadou util, dar și cu mesaj. Mai ales că mulți dintre noi chiar au nevoie să știe cum se vorbește corect în limba română. Iar limba română vorbită și scrisă corect chiar se asortează cu orice pulover.

