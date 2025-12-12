Soluții smart pentru bunăstarea pisicilor și câinilor. Bianca Andreev, la DC Anima

Bianca Andreev, medic veterinar și antreprenor, vine la DC Anima.
În această săptămână, Tudor Tim Ionescu o are invitată pe Bianca Andreev, medic veterinar și antreprenor, care va vorbi despre îmbinarea grijii față de animalul de companie cu noile tehnologii accesibile tuturor.
În ediția de vineri, cei doi vor discuta despre:
Soluții smart pentru bunăstarea pisicilor și câinilor
Primul brand românesc de dispozitive inteligente pentru animale de companie - SHAW
Psihologia joacă un rol foarte important în medicina veterinară
Ce este prevenția și cum ar trebui să se facă în România
Cum ajută tehnologia animalele
Cum răspunde publicul la noile tehnologii
Urmărește DC Anima, vineri, 12 decembrie, pe DC News, DC News TV, dar și pe paginile de Facebook și Youtube, de la ora 19:00.
Video:
