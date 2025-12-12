€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Cultura Mireille Rădoi primește Diploma de Excelență la Gala Premiilor 2025
Data actualizării: 11:32 12 Dec 2025 | Data publicării: 11:31 12 Dec 2025

Mireille Rădoi primește Diploma de Excelență la Gala Premiilor 2025

Photo 1_12.12
 

Sala „Perpessicius” a Muzeului Național al Literaturii Române din București a fost gazda Premilor APLER - 2025, unde conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, a primit Diploma de Excelență.

Mireille Rădoi a primit premiul  în cadrul Galei Premiilor APLER – ediția XXVII, pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea lecturii, inovarea serviciilor de bibliotecă și consolidarea rolului cultural al BCU „Carol I” în spațiul public românesc.

Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER) reunește edituri, reviste culturale și personalități marcante ale lumii literare, promovând excelența în creația editorială și în critica de specialitate. Aceasta este unul dintre reperele scenei culturale românești, premiind consecvent autori, editori, critici literari și instituții care cultivă valorile umaniste. De-a lungul timpului, evenimentul a onorat nume importante ale literaturii române contemporane, consolidându-și statutul de moment de referință în recunoașterea performanței culturale.

Ediția din acest an a reunit nume importante ale culturii române precum scriitorii Nora Iuga, Caius Dobrescu și Dalina Bădescu, alături de editorul Vasile Dâncu și Eugenia Vodă, premiată pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul jurnalismului cultural. Alături de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, diplome de excelență au primit Cristina Popescu, director general al Romfilatelia, și Ioan Matei, director în cadrul Ministerului Culturii.

„BCU a fost inaugurată acum 130 de ani. Înainte de orice rezultat vizibil, există întotdeauna un mod de a lucra care nu se vede. La Biblioteca Centrală Universitară «Carol I», acest mod de a lucra s-a construit, în timp, din trei ingrediente decisive: dedicarea, fără de care nu există continuitate; responsabilitatea, care obligă la rigoare în fiecare decizie; și reziliența, fără de care nicio instituție nu poate traversa crize, schimbări și provocări majore. Reușita este rezultatul unei culturi instituționale în care perseverența cântărește la fel de mult ca viziunea.

În acest spirit am dezvoltat, în cei 15 ani de când port pe umeri această enormă responsabilitate, și toate proiectele noastre. Înțelegem că o bibliotecă modernă nu mai este doar un depozitar de cunoaștere, ci un spațiu care trebuie să respire împreună cu orașul și comunitatea. Unul dintre cele mai elocvente exemple este Festivalul Strada de C’Arte. Ajuns deja la a paisprezecea ediție, a demonstrat că instituțiile pot ieși dintre ziduri fizic și simbolic.

Primesc cu recunoștință această distincție, cu atât mai mult cu cât vine din partea unui for — APLER — pentru care cultura nu este un decor festiv, ci rațiunea de a fi. Dedic acest premiu mamei mele și fiicei mele, care au înțeles și au susținut — în tăcere și cu răbdare — sacrificiile pe care le presupune misiunea mea la BCU”, a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului
Publicat acum 30 minute
Mireille Rădoi primește Diploma de Excelență la Gala Premiilor 2025
Publicat acum 51 minute
CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Zid gigantic misterios, vechi de 7.000 de ani, descoperit în largul costelor Franței / foto
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Soluții smart pentru bunăstarea pisicilor și câinilor. Bianca Andreev, la DC Anima
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 23 ore si 14 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 14 ore si 31 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat acum 21 ore si 45 minute
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close