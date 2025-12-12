Mireille Rădoi primește Diploma de Excelență la Gala Premiilor 2025

Mireille Rădoi a primit premiul în cadrul Galei Premiilor APLER – ediția XXVII, pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea lecturii, inovarea serviciilor de bibliotecă și consolidarea rolului cultural al BCU „Carol I” în spațiul public românesc.

Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER) reunește edituri, reviste culturale și personalități marcante ale lumii literare, promovând excelența în creația editorială și în critica de specialitate. Aceasta este unul dintre reperele scenei culturale românești, premiind consecvent autori, editori, critici literari și instituții care cultivă valorile umaniste. De-a lungul timpului, evenimentul a onorat nume importante ale literaturii române contemporane, consolidându-și statutul de moment de referință în recunoașterea performanței culturale.

Ediția din acest an a reunit nume importante ale culturii române precum scriitorii Nora Iuga, Caius Dobrescu și Dalina Bădescu, alături de editorul Vasile Dâncu și Eugenia Vodă, premiată pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul jurnalismului cultural. Alături de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, diplome de excelență au primit Cristina Popescu, director general al Romfilatelia, și Ioan Matei, director în cadrul Ministerului Culturii.

„BCU a fost inaugurată acum 130 de ani. Înainte de orice rezultat vizibil, există întotdeauna un mod de a lucra care nu se vede. La Biblioteca Centrală Universitară «Carol I», acest mod de a lucra s-a construit, în timp, din trei ingrediente decisive: dedicarea, fără de care nu există continuitate; responsabilitatea, care obligă la rigoare în fiecare decizie; și reziliența, fără de care nicio instituție nu poate traversa crize, schimbări și provocări majore. Reușita este rezultatul unei culturi instituționale în care perseverența cântărește la fel de mult ca viziunea.

În acest spirit am dezvoltat, în cei 15 ani de când port pe umeri această enormă responsabilitate, și toate proiectele noastre. Înțelegem că o bibliotecă modernă nu mai este doar un depozitar de cunoaștere, ci un spațiu care trebuie să respire împreună cu orașul și comunitatea. Unul dintre cele mai elocvente exemple este Festivalul Strada de C’Arte. Ajuns deja la a paisprezecea ediție, a demonstrat că instituțiile pot ieși dintre ziduri fizic și simbolic.

Primesc cu recunoștință această distincție, cu atât mai mult cu cât vine din partea unui for — APLER — pentru care cultura nu este un decor festiv, ci rațiunea de a fi. Dedic acest premiu mamei mele și fiicei mele, care au înțeles și au susținut — în tăcere și cu răbdare — sacrificiile pe care le presupune misiunea mea la BCU”, a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. (Claudia Calotă)