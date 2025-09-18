Amintiri interzise: Satul românesc pierdut și colectivizarea, la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” Buzău

Muzeul Județean Buzău, în parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului din România, anunță deschiderea expoziției temporare „Satul românesc și tragedia colectivizării”, un eveniment cultural de mare importanță pentru recuperarea memoriei istorice recente.

Expoziția va fi găzduită de Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă”, spațiu dedicat punerii în valoare a tradițiilor rurale și a patrimoniului etnografic buzoian.

Prin această inițiativă, Muzeul Județean Buzău își reafirmă rolul educativ și misiunea de a aborda, în interesul publicului său teme de larg interes privind istoria recentă. Expoziția își propune să aducă în fața vizitatorilor drama satului românesc din perioada comunistă, marcată de procesul forțat al colectivizării agriculturii (1949–1962). Fotografii de epocă, documente de arhivă, analize istorice, mărturii scrise și povești de viață vor ilustra destinele unor comunități si ale unor țărani, inclusiv buzoieni care au suferit sub represiunea regimului totalitar. Alături de prezentarea unor istorii locale, experiența colegilor de la Muzeul Ororilor Comunismului din România va aduce un plus de rigoare documentară și expertiză în valorificarea patrimoniului memoriei recente.

Această expoziție reprezintă un demers de recuperare a memoriei colective și de reafirmare a valorilor fundamentale ale libertății și demnității umane. Dorim să oferim publicului nu doar informații istorice, ci și o experiență de reflecție și înțelegere asupra suferințelor prin care a trecut satul românesc în perioada comunistă. Expoziția va fi deschisă publicului începând cu data de 28 septembrie 2025, ora 12.00, respectând programul obișnuit de vizitare al instituției și va putea fi vizitată până pe data de 08 februarie 2026.

Prin acest parteneriat, Muzeul Județean Buzău și Muzeul Ororilor Comunismului din România oferă comunității buzoiene și publicului larg o ocazie unică de a înțelege și de a reflecta asupra unuia dintre cele mai dramatice episoade din istoria recentă a României.

