Maxim Belciug, recital baroc la Sala Dalles: autenticitatea e o chestiune de fond, nu de formă

Sâmbătă, 18 octombrie 2025, pe scena Sălii Dalles din București are loc primul recital de muzică veche din sezonul de toamnă-iarnă al seriei Musica Sine Tempore. Protagonistul serii este nonconformistul și virtuozul chitarist român Maxim Belciug, care prezintă un program de cântece și dansuri de la curțile Europei renascentiste și baroce, cu pagini din Francesco da Milano, François Couperin, Jan Antonín Losy, Luis de Milan, Johann Sebastian Bach, Jean Philippe Rameau, Robert de Visée și Gaspar Sanz în variantă de chitară solo.

Muzician concertist eclectic și pasionat, mereu curios să exploreze cu chitara repertorii vaste și variate, Maxim Belciug este, așa cum s-a mai observat, unul dintre puţinii artişti care se încumetă, în chip temerar, să prezinte publicului muzică în forma sa simplă, pură. Recitalurile sale solistice nu sunt show-uri, ci întâlniri aproape sobre cu frumusețea nealterată a muzicii.

E o alchimie: sinceritatea, emoția și dragostea pentru muzică se împletesc într-o experiență profund personală, în care esențială rămâne bucuria de a împărtăși cu publicul. Cu Maxim Belciug pe scenă, chitara încetează să fie un simplu instrument și devine orchestră, generoasă, solară, de-o forță expresivă aparte. Iar savoarea acestei metamorfoze se vădește cu atât mai mult pe teritoriul barocului, unde natura exuberantă și înfloriturile genuine ale muzicii împing la o interpretare liberă. Prin prezența sa carismatică și felul său de a cânta vibrant și captivant, Maxim Belciug aduce barocul în actualitate și umple spațiul cu povești sonore, făcând din fiecare piesă un giuvaer, un vis, un gest extravagant, un susur sau o aventură, în care autenticitatea este o chestiune de fond, nu de formă.

Recitalul baroc susținut de Maxim Belciug în data de 18 octombrie 2025 începe la ora 19:00 și are loc la Sala Dalles din București. Biletele sunt disponibile pe ticketstore.ro, eventim.ro și iabilet.ro. Evenimentul face parte din seria Musica Sine Tempore, un proiect al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles dedicat artiștilor care reînvie, prin măiestria lor, farmecul sonorităților baroce și renascentiste. În cadrul aceleiași serii, vor mai avea loc până la sfârșitul anului alte două concerte de muzică veche, în care publicul va avea ocazia să asculte două invitate internaționale de excepție: în 25 noiembrie 2025, pe harpista belgiană Lise Vandersmissen, care s-a remarcat în ultimul timp prin profunzimea interpretării și versatilitatea artistică, iar pe 20 decembrie 2025 pe poloneza Klaudyna Żołnierek, o distinsă interpretă la teorbă, lăută și chitară barocă, care îmbină rigoarea istorică cu o sensibilitate contemporană.

„Musica Sine Tempore nu este doar un program de concerte, au explicat organizatorii, ci o platformă prin care vrem să aducem în București artiști care reușesc să redea muzicii vechi respirația prezentului. Este un proiect pe care ne dorim să-l dezvoltăm, să-l transformăm într-o tradiție a întâlnirilor de înaltă ținută, unde publicul descoperă frumusețea rară a unor instrumente și repertorii care transcend timpul.”