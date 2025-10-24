Interes față de politică și atașament partinic, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO

Sâmbătă, 25 octombrie, începând cu ora 17.00, sociologul Alin Tomuș și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cartea „Interes față de politică și atașament partinic”, publicată de Tomuș la editura Pro Universitaria, București, 2025.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube și Radio Vocativ, duminica, de la ora 19.