Data actualizării: 17:32 24 Oct 2025 | Data publicării: 17:31 24 Oct 2025

Interes față de politică și atașament partinic, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

571224711_25043468368628978_7952592892188020435_n
 

Sociologul Alin Tomuș este invitatul unei noi ediții De Ce Citim.

Sâmbătă, 25 octombrie, începând cu ora 17.00, sociologul Alin Tomuș și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cartea „Interes față de politică și atașament partinic”, publicată de Tomuș la editura Pro Universitaria, București, 2025. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube și Radio Vocativ, duminica, de la ora 19.  

