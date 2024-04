„Metoda Good Inside”. Cliniciana Dr. Becky Kennedy oferă un ajutor în combaterea rușinii și vinovăției din relația parentală

Cu discursul său The Single Most Important Parenting Strategy, oferit la TED în septembrie 2023, Dr. Becky Kennedy, autoarea cărții „Metoda Good Inside. Bunătatea interioară a copilului tău”, a reușit să obțină în mai puțin de 7 luni peste 1.400.000 de vizualizări.

Ea împărtășește dificultățile prin care trece, la rândul ei, în rolul de părinte și demitizează imaginea părintelui perfect. Mărturisește, de asemenea, cititorilor și comunității sale, faptul că trăiește o dublă vinovăție atunci când își pierde cumpătul, când ridică vocea la cei trei copii, când nu spune ceea ce ar fi potrivit.

În special, pentru că „sunt psiholog clinician și specialitatea mea e să ajut alte persoane să devină cea mai bună versiune a lor ca părinți”, însă atunci când se confruntă cu aceleași provocări ca ale clienților săi, reacționează uneori la fel.

„Nu doar că nu există părinte perfect, dar văd și ascult oameni din toată lumea în cadrul comunității create pe platforma Good Inside care se luptă cu aceleași provocări zi de zi.” Esențială, însă, în viziunea ei este înțelegerea faptului că a fi părinte este o misiune foarte dificilă, iar important nu este tipul de reacție „perfectă” la momentele tensionate, ci modul de gestionare ulterioară a unei astfel de situații. În care vinovăția și rușinea creează cele mai puternice blocaje emoționale.



Aceasta este una dintre principalele perspective care stau la baza „Metodei Good Inside”, volum publicat în România la Editura Trei, în care ea nu numai că oferă sfaturi practice pentru a-i ajuta pe părinți să gestioneze aceste două sentimente puternice, dar le reflectă inclusiv prin modele de tip conversații pe care părinții le pot avea cu ei înșiși în primul rând, dar și cu copiii lor, pentru o relație echilibrată. Exemple care funcționează și în toate celelalte relații, nu doar în cea părinte-copil, după cum afirmă chiar autoarea.



Neascultarea, crizele de nervi însoțite de agresivitate (lovire, mușcat, lucruri azvârlite), rivalitatea între frați, obrăznicie și sfidare, smiorcăielile, mințitul, frici și anxietate, ezitare și timiditate, intoleranța la frustrare, perfecționismul, anxietatea de separare, somnul, toate aceste subiecte expuse în volumul Metoda Good Inside.

Bunătatea interioară a copilului tău și explicate grăitor, inclusiv prin cazuri și exemple din cabinetul terapeutic, devin tot atâtea provocări de gestionat pentru părinți. Iar rușinea și vinovăția pentru pierderea cumpătului pot deveni sentimente atât de copleșitoare pentru părinți, care se resfrâng asupra copiilor, încât temporar se poate pierde conexiunea din această relație atât de semnificativă.

Însă, spune Dr. Becky, această reconectare poate fi realizată oricând. Iar abordarea ei, deși pare că îi provoacă și mai mult pe părinți, pornind de la o premisă de conștientizare și vindecare a adulților, aduce un conținut mai mult decât benefic.

„Metoda Good Inside”, aceea de a ne simți și a accepta că suntem buni în interior, indiferent de reacții imediate sau imposibilitatea de a fi tot timpul părintele calm și receptiv, ușurează această presiune. „Adu‑ţi aminte, trebuie să ne simţim buni în interior, pentru a ne putea schimba.

Nu ne putem schimba dacă simțim vinovăție sau rușine, nu va funcționa nici în parenting, nici în altă zonă a vieții. Cheia pentru schimbare este să învățăm să tolerăm vinovăția sau rușinea care apar, să vedem aceste sentimente ca pe o parte a procesului de schimbare. Trebuie să ne împrietenim cu aceste sentimente, fiindcă sunt un semn că facem progrese!”.



În ce fel acestea acționează disfuncțional, ea explică oferind un exemplu din relația cu corpul nostru, care nu poate tolera să ne simțim rău pe dinăuntru. Și atunci când ne simțim în acest fel, devine imposibil să ne conectăm cu alții. Iar succesul nostru pe scara evoluției și pentru o viață armonioasă depinde de capacitatea noastră de a ne atașa.

Dr. Becky observă că, imediat cum ne simțim răi, imposibil de iubit sau lipsiți de valoare, că am greșit, toată energia noastră se canalizează pe a scăpa de acest sentiment. Și nu mai există resurse de energie pentru schimbare și pentru a încerca lucruri noi, pentru a ne deschide spre ceilalți. În plus, vinovăția și rușinea ne pot face să reacționăm paradoxal, prin furie și incapacitatea de reglare și micșorare a acesteia.

Ea îi îndeamnă pe cititori să facă exercițiile expuse inclusiv cu scopul de a nu se mai identifica în astfel de momente cu comportamentul de acest tip, cu o criză de furie sau neputință. Pentru că, în esență, suntem mai mult decât o reacție. Iar prin reflecția de sine, un act pe care ea îl consideră curajos și benefic, părinților le-ar fi de ajutor să înțeleagă că atât ei, cât și copiii lor, sunt persoane bune în interior, indiferent de conflicte sau situații frustrante. Și să pornească de fiecare dată din acest punct.



Publicată la Editura Trei, în colecția „Psihologie practică pentru părinți”, „Metoda Good Inside” se află în prezent pe locul I în topul Amazon al celor mai vândute cărți din categoriile „Rezolvarea conflictelor familiale”, „Managementul conflictelor” și „Psihologia copilului”.

În plus, cartea scrisă de Dr. Becky Kennedy a devenit instantaneu bestseller și a ocupat primul loc în topurile New York Times, Wall Street Journal, USA Today și Indie Bestseller. Dr. Becky Kennedy a reușit, în aproape patru ani de când are cont de Instagram, să ajungă la 2.600.000 de urmăritori, dar să devină și una dintre cele mai apreciate vorbitoare și terapeute specializate în parenting și cea mai ascultată voce în rândul părinților, în special al celor născuți în perioada anilor ’80-`90.



Psiholog clinician și mamă a trei copii, Dr. Becky Kennedy vine cu o nouă concepție asupra creșterii copiilor. Scopul ei este să insufle părinților curajul și încrederea necesare pentru a se simți mai puternici și mai bine echipați în înfruntarea diverselor dificultăți inerente rolului de părinte.

