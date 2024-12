Povestea tulburătoare a Loredanei Venera Vîrtaci: „Nu mi-e rușine prin ce am trecut”

Citește și: EXCLUSIV Metoda care te ajută să slăbești fără efort. Pierzi zeci de kilograme. Medicul Cătălin Copăescu explică cine o poate ține

Invitată în cadrul emisiunii Mi-Th Influencer, moderată de Mirela Vescan și Thea Haimovitz, Loredana a împărtășit detalii impresionante despre copilăria sa marcată de abuzuri, greutăți și lipsuri extreme, dar și despre cum a reușit să își depășească condiția și să devină un exemplu de reziliență.

„Mama mea, când a plecat din țară, m-a lăsat la bunici. Aveam 3 ani, ea a plecat în Austria. M-a crescut bunica mea care era paralizată, un bunic care a paralizat și el, și un unchi care consuma foarte mult alcool. Venea, spărgea geamurile, ne bătea. Făcea lucruri care, pentru mine ca și copil, nu erau și nu mi se păreau normale”, a povestit Loredana.

Realitatea dură a copilăriei sale a luat o turnură tragică odată cu moartea bunicii. „Când bunica mea a murit, viața mea s-a schimbat radical. Am ajuns pe străzi, am ajuns în canalele din București. M-am trezit într-o lume pe care eu nu o știam, nu o înțelegeam. Aveam 9-10 ani când am ajuns în canalele din Brâncoveanu, și de acolo au urmat toate celelalte zone ale Bucureștiului”.

Deși destinul părea să îi fie pecetluit, Loredana nu a renunțat la educație, chiar dacă aceasta a venit cu sacrificii uriașe. „Am terminat alimentație publică și turism cu media 8.46, mâncând și îmbrăcându-mă din gunoaie, cerșind. Am consumat și droguri, nu a avut cine să îmi spună că nu este bine, și le-am făcut. Nu regret, pentru că de acolo am învățat să fiu un om bun, să ajut alți oameni, să nu fiu invidioasă sau dușmănoasă.

Am învățat la lumânare, cu gândaci, cu șobolani, pe țevi de apă caldă sau rece. Mulțumesc lui Dumnezeu că au fost oameni care m-au susținut și care veneau după mine. Dacă lipseam o zi de la școală, veneau unii profesori după mine, la canal, să vadă ce s-a întâmplat cu mine”.

În pofida greutăților, Loredana a reușit să-și păstreze demnitatea și să își câștige existența prin muncă cinstită. „Sunt mândră și nu îmi este rușine prin ce am trecut. Nu am făcut compromisuri cu corpul meu, nu m-am vândut pentru bani. În schimb, am spălat parbrizuri, am cărat saci de cartofi, tot ce era nevoie”, a spus ea.

Povestea sa, deși greu de imaginat, este un testament al forței umane și al dorinței de a depăși orice obstacol. Astăzi, Loredana are o carieră în domeniul frumuseții și este o sursă de inspirație pentru cei care o ascultă, dar și un exemplu viu că niciun vis nu este imposibil de realizat, oricât de grea ar fi calea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News