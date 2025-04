Religia și medicina nu se exclud. Maica stareță de la Mănăstirea Voroneț a lăsat-o fără cuvinte pe dr. Adriana Mihalaș / Video

Dr. Adriana Mihalaș a povestit o întâmplare neașteptată care a avut loc la un simpozion, când maica stareță de la Mănăstirea Voroneț a venit și a cerut ajutorul pentru a învăța cum să folosească defibrilatorul. Astfel, dr. Mihalaș a ținut un curs de urgență, timp de un an, pentru personalul monahal din județul Suceava.

„Eu nu am crezut niciodată că la primul simpozion pe care l-am făcut și am adunat la masă Consiliul Județean, cu primăria, a venit maica stareță de la Voroneț. Când am văzut-o am zis: „Dă o binecuvântare și asta e”. În vremea Covidului, Biserica din Suceava nu a fost foarte prietenoasă cu vaccinarea și cu diagnosticul de Covid și eu am zis: „A venit și pleacă”. A stat două zile, a întrebat despre terapia hiperbară, despre tot ce mișcă și după aceea m-a întrebat: „Nu ne dați specificațiile pentru un defibrilator?”, „Măicuță, dar de ce vreți?”, „Că sunt foarte mulți turiști la Voroneț, pică prin curte și stăm cu mâinile în șold. Ar trebui să facem și noi ceva”.

Am fost impresionată, eu fiind urgentistă la bază, și m-am simțit cumva datoare să fac și eu un gest. Am cumpărat un defibrilator și l-am donat Mănăstirii Voroneț. Când l-am donat, maica a zis: „Mi l-ai dat, dar trebuie să-mi faci un curs să mă înveți să-l folosesc”. Preț de un an, anul trecut, joi-duminică, eu am făcut curs de urgență, pentru că Dumnezeu are foarte mult umor, cu tot personalul monahal din județul Suceava. Dacă îmi spunea cineva chestia asta, eu râdeam", a spus dr. Adriana Mihalaș.

„Am stat la mănăstire și am început să facem cursuri"

După acest moment, Arhiepiscopia a propus organizarea unui curs pentru asistenții medicali comunitari din satele Sucevei, iar dr. Mihalaș a fost impresionată de interesul lor. Astfel, s-a întors de trei ori la mănăstire, alături de medici voluntari din București, pentru a ține cursuri de urgență pentru acești asistenți.

„În momentul în care m-am dus către maică, pentru că avea aparatul, maica a zis: „Nu pot acum”. Și m-am dus cu doamna profesor Diaconu de la Floreasca, și maica a zis că nu poate în acel weekend, dar deja cumpărasem bilete. M-a sunat Arhiepiscopia: „Nu vrei să veniți? Că facem noi un curs?!”. „Cu cine?” „Cu asistenții medicali comunitari, asistenți care nu au doctori de familie în satele din Suceava”, „Câți sunt?”, „Sunt 70”, „Măi, părinte, eu am spus că pot să fac curs de urgență cu 20 de oameni, nu cu 70”.

I-am pus să scrie ce vor și m-am dus încă de trei ori pentru că ce au cerut nu numai că era pertinent, dar pentru mine a fost onorant că eu nu am crezut că sunt atât de interesați să facă lucruri. M-am dus încă de trei ori cu doctori voluntari din București, am stat la mănăstire și am început să facem cursuri", a spus dr. Adriana Mihalaș.

„A fost cea mai mare surpriză pe care am avut-o"

De asemenea, dr. Adriana Mihalaș a povestit despre surpriza plăcută pe care a avut-o atunci când tinerii preoți din Suceava au cerut să participe la cursuri de urgență, dorind să știe cum să acționeze în diverse situații. Potrivit acesteia, după un an, aproape toți preoții, călugării și măicuțele din Suceava au urmat cursuri de urgență, iar dr. Adriana Mihalaș este mândră de acest rezultat

„Au venit preoții tineri și au început: „Nu ne faceți și nouă un curs, că noi botezăm copii și să știm ce să le facem dacă se îneacă, dar dacă cade un credincios la împărtășanie”. Am fost impresionată. Nu ăsta a fost planul meu. Eu am început cu planul mic și, cum am spus, rezolvarea problemei schimbă problema. Primii care au cerut cursuri de urgență au fost cei de la biserică. A fost cea mai mare surpriză pe care am avut-o. A fost o surpriză plăcută pentru că realmente nu mă așteptam. Eu am trimis invitația către maica stareță din politețe, dar nu m-am gândit că și vine la simpozion.

După un an de zile, nu cred că există preot, maică, călugăr, în Suceava, care să nu fi făcut curs de urgență, lucru de care sunt mândră, în felul meu, dar nu a fost în planul meu. Adică a fost cerut și am răspuns unei cerințe”, a spus dr. Adriana Mihalaș la DC News și DC Medical.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News