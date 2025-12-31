Părintele Vasile Ioana vă face o urare de Revelion 2026: Abia atunci veți fi liberi!

Preotul Vasile Ioana vă îndeamnă ca în 2026 să identificați păcatul preferat, patima care vă chinuie, conflictul care vă macină și să mergeți la duhovnic și să-i cereți să vă sprijine în procesul greu de despătimire.

„Dragii mei!

La pe-trecerea dintre ani,



Vă urez din inimă ca în 2026 să stați cat mai aproape de Potir! Acolo se găsește ceva ce lumea întreagă nu poate oferi! Dumnezeu însuși!



Vă urez din inimă ca în 2026 să aveți puterea să stăpâniți asaltul tehnologiei în viața voastră. Voi să fiți stăpâni ai timpului vostru și nu rețelele!



Vă urez din inimă ca în 2026 să vă identificați păcatul preferat, patima care vă chinuie, conflictul care vă macină și să mergeți la duhovnic și să-i cereți să vă sprijine în procesul ăsta greu de despătimire. Abia atunci veți fi cu-adevărat liberi! Când nu veți avea patimi care să vă stăpânească și apoi să vă distrugă pacea și apoi sănătatea și mai grav să vă pună sub semnul întrebării mântuirea, abia atunci veți fi oameni liberi!



Stați în Lumină și veți fi Lumini puternice atât pentru voi cât și pentru cei dragi vouă!



La Mulți și binecuvântați ani!



Cu smerenie și multă dragoste în Hristos”, a transmis părintele Vasile Ioana.