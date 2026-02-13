€ 5.0943
Data publicării: 16:25 13 Feb 2026

Claudiu Manda (PSD), către Bolojan: Ca de la oltean la ardelean, schimbați-vă sau vă schimbăm
Autor: Ioan-Radu Gava

claudiu-manda_63992800 Claudiu Manda FOTO AGERPRES

Europarlamentarul social-democrat Claudiu Manda îl amenință pe Ilie Bolojan cu demiterea.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, vineri după-amiază, Claudiu Manda, europarlamentar PSD, îi cere premierului Ilie Bolojan să își schimbe perspectiva asupra guvernării, în caz contrar PSD ar putea lua decizia votării unei moțiuni de cenzură împotriva actualului Executiv.

„Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat. Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă oficial intrarea României în recesiune tehnică. Nu este o simplă fluctuație statistică, ci consecința directă a unei politici economice GREȘITE, impuse RIGID și menținute în ciuda avertismentelor repetate ale PSD.

Am spus clar, încă de la început, că economia nu poate fi stabilizată exclusiv prin majorări de taxe, tăieri și blocaje administrative. Consolidarea fiscală este necesară, dar transformarea ei într-un scop în sine, fără măsuri de stimulare economică și dezvoltare, a frânat creșterea și a împins România în recesiune. Iar pentru asta sunteți VINOVAT dumneavoastră, domnule Bolojan, pentru că ați căutat mereu scuze pentru amânarea singurelor măsuri care ar fi putut echilibra economia românească.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”

Am susținut constant un program coerent de relansare: investiții strategice, sprijin pentru producția internă și IMM-uri, absorbție accelerată a fondurilor europene, predictibilitate fiscală și protejarea puterii de cumpărare. Aceste măsuri au fost amânate, diluate sau respinse. În locul unui echilibru între disciplină și dezvoltare, am asistat la o abordare FIXISTĂ, ruptă de realitatea economică.

Rezultatul este astăzi oficial: după luni de sacrificii resimțite de oameni, România a ajuns în recesiune. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării și a încercat să corecteze această direcție din interior. Dar responsabilitatea nu înseamnă să girezi la nesfârșit o strategie care produce blocaj economic și tensiune socială.

În forma actuală, această direcție nu poate continua. Domnule Bolojan, ca de la oltean la ardelean, vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!“, a scris europarlamentarul Claudiu Manda pe Facebook.

