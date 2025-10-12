€ 5.0927
Data actualizării: 21:10 12 Oct 2025 | Data publicării: 20:56 12 Oct 2025

Grindeanu, ironii pentru Moșteanu: Vrea să se afirme. Bine... nu doar el...
Autor: Anca Murgoci

grindeanu_INQUAM_Photos_Virgil_Simonescu INQUAM_Photos_Virgil_Simonescu.
 

Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.

Sorin Grindeanu a vorbit despre faptul că se vorbește despre trimiterea, în regim de urgență, a legii privind serviciul militar voluntar. Este încă un semn că ne pregătim de ceva? Liderul PSD a zis: „N-aș intra în această zonă”.

„Adică eu înțeleg dorința unor colegi de-ai mei, care sunt la început de experiență ministerială, dorința de a face lucruri. Și, uneori, chiar le fac. Dar nu aș duce discuția spre ideea că trebuie să ne „pregătim” de ceva”, a mai spus liderul PSD.

Adică Ionuț Moștanu vrea doar să se afirme prin ceea ce face la minister? 


„Toți vor să se afirme, nu doar domnul Ionuț Moștanu. Când faci transmisii live din ședințele de guvern și când faci guvernare pe TikTok, asta se numește imagine...”, a mai spus liderul PSD.

 

VEZI ȘI:  BREAKING NEWS Grindeanu desființează Ministerul Finanțelor: Asta n-a apărut în presă! 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

