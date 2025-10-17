€ 5.0889
Data actualizării: 17:59 17 Oct 2025 | Data publicării: 17:33 17 Oct 2025

CNAIR: Rovinieta și peajul nu vor putea fi cumpărate online în weekend
Autor: Tiberiu Vasile

Sursa: Pexels
 

CNAIR anunță că, între 17 octombrie ora 23:45 și 19 octombrie ora 04:00, sistemele eRovinieta și eTarife vor fi indisponibile temporar din cauza unor actualizări.

CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă.

Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei si peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife, urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri.

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, precum şi faptul că rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi, utilizând şi alte mijloace de plată. 

