DCNews Stiri Șofer cu permisul suspendat, prins încercând să mituiască polițiștii cu 200 de euro
Data publicării: 16:31 12 Noi 2025

Șofer cu permisul suspendat, prins încercând să mituiască polițiștii cu 200 de euro
Autor: Tiberiu Vasile

Șofer prins cu permisul suspendat. A oferit mită 200 € Sursa foto: https://www.freepik.com/, @daniel-007
 

Un bărbat prins la volan cu permisul suspendat a încercat să mituiască doi polițiști oferindu-le 200 de euro, însă a fost imediat reținut.

Un bărbat este cercetat penal după ce a vrut să mituiască cu 200 de euro doi poliţişti care l-au prins conducând deşi avea permisul suspendat, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Bărbatul a fost oprit, miercuri, pe drumul DN2 E85, în cadrul unui control privind verificarea transportului de animale vii pe drumurile publice.

Oamenii legii au refuzat mita şi au condus şoferul la sediul secţiei de poliţie

"Poliţiştii au depistat în flagrant delict, pe DN2 - E85, în localitatea Secuieni un bărbat care transporta animale, fără a deţine documente sanitar-veterinare. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, fapta constituind infracţiune. Conducătorului auto i s-a adus la cunoştinţă că va fi întocmit dosar penal, moment în care acesta a încercat să ofere poliţiştilor 200 de euro, pentru a evita măsurile legale", a precizat IPJ Neamţ.

Oamenii legii au refuzat mita şi au condus şoferul la sediul secţiei de poliţie.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită.

Potrivit IPJ Neamţ, de la începutul anului au fost înregistrate 17 situaţii în care poliţiştii au refuzat sume de bani oferite ca mită.

CITEȘTE ȘI: Record de inconștiență la Brăila. Șoferie la limita comei alcoolice: Fără permis, dar cu 4,05 g/l alcool în sânge

