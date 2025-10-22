Record de inconștiență la Brăila. Șoferie la limita comei alcoolice: Fără permis, dar cu 4,05 g/l alcool în sânge

Un caz șocant a avut loc în județul Brăila, unde un bărbat a fost prins la volan cu una dintre cele mai mari alcoolemii înregistrate vreodată în România. Deși avea permisul suspendat, acesta a condus pe drumurile publice cu 2,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele ulterioare de sânge au arătat o valoare uluitoare: 4,05 g/l alcool în sânge.

Polițiștii l-au oprit pe șoferul de 45 de ani, iar după verificările în baza de date au descoperit că nu avea dreptul de a conduce, deoarece permisul îi era suspendat. În urma testării cu etilotestul, rezultatul a depășit de peste zece ori limita legală, motiv pentru care bărbatul a fost dus imediat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore

Rezultatele analizelor au confirmat suspiciunea oamenilor legii: șoferul se afla într-o stare avansată de ebrietate, chiar șocantă, cu o alcoolemie de 4,05 g/l. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar dosarul a fost înaintat procurorilor.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, conform presei locale.