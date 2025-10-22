€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:58 22 Oct 2025

Record de inconștiență la Brăila. Șoferie la limita comei alcoolice: Fără permis, dar cu 4,05 g/l alcool în sânge
Autor: Tiberiu Vasile

Record de inconștiență la Brăila. Șoferie la limita comei alcoolice Fără permis, dar cu 4,05 gl alcool în sânge Sursa Foto: Freepik
 

Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost oprit de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis, având o alcoolemie uluitoare de 4,05 g/l alcool în sânge.

Un caz șocant a avut loc în județul Brăila, unde un bărbat a fost prins la volan cu una dintre cele mai mari alcoolemii înregistrate vreodată în România. Deși avea permisul suspendat, acesta a condus pe drumurile publice cu 2,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele ulterioare de sânge au arătat o valoare uluitoare: 4,05 g/l alcool în sânge.

Polițiștii l-au oprit pe șoferul de 45 de ani, iar după verificările în baza de date au descoperit că nu avea dreptul de a conduce, deoarece permisul îi era suspendat. În urma testării cu etilotestul, rezultatul a depășit de peste zece ori limita legală, motiv pentru care bărbatul a fost dus imediat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore

Rezultatele analizelor au confirmat suspiciunea oamenilor legii: șoferul se afla într-o stare avansată de ebrietate, chiar șocantă, cu o alcoolemie de 4,05 g/l. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar dosarul a fost înaintat procurorilor.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, conform presei locale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sofer
alcool
sofer baut
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
”Dracula” lui Radu Jude: multă IA și filmări cu telefonul mobil. Premieră de Halloween
Publicat acum 24 minute
Record de inconștiență la Brăila. Șoferie la limita comei alcoolice: Fără permis, dar cu 4,05 g/l alcool în sânge
Publicat acum 35 minute
Ministrul Rogobete vine cu informații alarmante despre spitalul privat din Constanța, unde Mădălina a născut
Publicat acum 45 minute
Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan: Dacă va face asta, atunci trebuie să plece acasă!
Publicat acum 52 minute
Carnet de șofer de la 17 ani. Directivă aprobată de Parlamentul European
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 9 minute
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 20 Oct 2025
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 20 Oct 2025
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat pe 20 Oct 2025
Analiza lui Chirieac după decizia CCR. Care e singura soluție rațională
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close