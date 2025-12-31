€ 5.0963
Stiri

DCNews Stiri DNSC angajează: Lista posturilor disponibile
Data actualizării: 10:15 31 Dec 2025 | Data publicării: 09:56 31 Dec 2025

DNSC angajează: Lista posturilor disponibile
Autor: Andrei Itu

atac-cibernetic-pexels_53259200 pexels
 

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un concurs pentru ocuparea a 5 posturi.

Anunțul este pentru "cei interesați de cooperarea instituțională și dezvoltarea parteneriatelor în domeniul securității cibernetice".

Primii pași într-o carieră cu impact real în securitatea cibernetică

"Vrei să faci primii pași într-o carieră cu impact real în securitatea cibernetică?
Acum ai ocazia să te alături echipei! DNSC lansează un concurs pentru ocuparea a 5 posturi, dedicate celor interesați de cooperarea instituțională și dezvoltarea parteneriatelor în domeniul securității cibernetice:

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Direcția Relații Instituționale State Membre UE, Instituții UE, State Europene (DUE)
- 1 post – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică
Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișa de post #407

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Serviciul Relații Instituționale ECCC, NCC
- 1 post – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică
Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișa de post #444

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Serviciul Relații Instituționale NATO, ONU, OSCE
- 1 post – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică
Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișa de post #455

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Direcția Relații Instituționale Naționale
- 2 posturi – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică
Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișe de post #377, #378", transmite DNSC.

Unde se depun dosarele

"Dosarele de concurs se transmit / depun până cel târziu la data de 14.01.2026, ora 17:00. Anunțul complet, condițiile de participare și documentele necesare sunt disponibile la:

https://www.dnsc.ro/doc/cariera

Număr concurs: #96", potrivit unui anunț al DNSC, pe o rețea socială.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DNSC
securitate cibernetica
