DNSC angajează: Lista posturilor disponibile

Anunțul este pentru "cei interesați de cooperarea instituțională și dezvoltarea parteneriatelor în domeniul securității cibernetice".

Primii pași într-o carieră cu impact real în securitatea cibernetică

"Vrei să faci primii pași într-o carieră cu impact real în securitatea cibernetică?

Acum ai ocazia să te alături echipei! DNSC lansează un concurs pentru ocuparea a 5 posturi, dedicate celor interesați de cooperarea instituțională și dezvoltarea parteneriatelor în domeniul securității cibernetice:

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Direcția Relații Instituționale State Membre UE, Instituții UE, State Europene (DUE)

- 1 post – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică

Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișa de post #407

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Serviciul Relații Instituționale ECCC, NCC

- 1 post – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică

Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișa de post #444

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Serviciul Relații Instituționale NATO, ONU, OSCE

- 1 post – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică

Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișa de post #455

Direcția Generală Parteneriate Instituționale (DGPI) - Direcția Relații Instituționale Naționale

- 2 posturi – Expert politici, strategii și cooperare securitate cibernetică

Grad DEBUTANT, studii superioare, poziție de execuție - fișe de post #377, #378", transmite DNSC.

Unde se depun dosarele

"Dosarele de concurs se transmit / depun până cel târziu la data de 14.01.2026, ora 17:00. Anunțul complet, condițiile de participare și documentele necesare sunt disponibile la:

https://www.dnsc.ro/doc/cariera

Număr concurs: #96", potrivit unui anunț al DNSC, pe o rețea socială.

Vezi și - DNSC demontează mitul "nu am nimic de ascuns": De ce chiar și utilizatorii obișnuiți sunt ținte pentru atacatori cibernetici

Vezi și - Atenție mare la noile țepe de sărbători. DNSC dă alerta - Exemple de scam / Foto în articol