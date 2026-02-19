Antreprenorii români de succes care achiziționează activele Carrefour: Cum au construit frații Pavăl un brand național în mai bine de trei decenii

De curând, Carrefour a anunțat că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. Potrivit unei evaluări a companiei, valoarea tranzacției s-ar putea ridica la suma de 823 de milioane de euro.

Frații Pavăl sunt cunoscuți pentru activitatea lor în domeniul industrial și investițional, cei doi deținând Pavăl Holding, care include și compania Dedeman, devenită național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare.

Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România. Detalii mai puțin cunoscute despre Pavăl Holding

De la înființarea în 1992, compania Dedeman a avut o creștere constantă, determinată de leadership-ul de excepție și dezvoltarea economică a României. Chiar dacă în anul 1994, compania avea doar 11 angajați, în anul 2010 a ajuns lider de piață, iar doi ani mai târziu, Dedeman deținea 30 de magazine în România, depășind Praktiker.

Pavăl Holding este cel mai mare grup antreprenorial local și, pe lângă sectorul construcțiilor, deține investiții în imobiliare, private equity, agricultură, automobile, energie, industrie și domeniul bancar.

În urmă cu opt ani, Pavăl Holding a făcut o serie de achiziții imobiliare și a cumpărat clădirea The Bridge din București, iar în 2019 a achiziționat proiectul imobiliar The Office din Cluj-Napoca. În prezent, portofoliul de real estate al Pavăl Holding cuprinde și proiectele Dacia One, U Center, precum și alte 7 clădiri de birouri achiziționate de la CA Immo la finalul anului 2022.

De asemenea, frații Pavăl au lansat în anul 2019 un fond de private equity dedicat IMM-urilor: EquiLiant Capital, finanțat în întregime de Pavăl Holding, și compania Grunman Energy, care produce energie electrică prin intermediul centralelor fotovoltaice instalate pe acoperișurile celor șapte centre logistice Dedeman din țară.

În 2023, Pavăl Holding a achiziționat Grand Hotel Gardone din Italia alături de Apex Alliance.

Frații Pavăl, mari susținători ai sportului și îmbunătățirii vieții comunității

Prin compania Dedeman, frații Pavăl s-au remarcat ca investitori în sport, educație, cultură și în planuri pentru comunitate și mediu, dar și ca mari susținători ai îmbunătățirii vieții comunității.

Încă din 2011, Dedeman a devenit sponsor al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, parteneriat care a durat doi ani și care a fost reluat din 2015 sub brandul Team Romania. Dedeman a fost partener principal al sportivilor români la Jocurile Olimpice de Vară de la Londra, Rio de Janeiro și Tokyo.

De asemenea, frații Pavăl au susținut parcursul sportiv al jucătoarei de tenis Simona Halep, prilej cu care Dedeman a construit și terenuri de tenis în Deva, Târgu Jiu, Oradea și București.

Nu în ultimul rând, Dedeman sponsorizează Federația Română de Atletism, Federația Română de Tenis, Federația Română de Rugby, Clubul Sportiv Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Fundația Olimpică Română, Fundația Nadia Comăneci, dar și numeroase echipe de volei, fotbal, baschet sau hochei.