Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii

În condițiile în care circulația este îngreunată, iar multe mașini înaintează cu dificultate, tarifele serviciilor de ride-sharing au crescut semnificativ.



O captură din aplicația Bolt arată că pentru o cursă de aproximativ 30 minute, în Capitală (de pe strada Ajustorului până la Casa Presei), prețul a ajuns la 155,4 lei pentru categoria standard. Pentru varianta Comfort, tariful urcă la 199,9 lei, iar pentru Premium depășește 328 lei. În mod normal, pentru aceeași cursă, prețul este de 25 de lei.

Traficul este deja afectat în mai multe zone din București



Creșterea este explicată de sistemul dinamic de tarifare, care majorează automat prețurile atunci când cererea este foarte mare, iar numărul șoferilor disponibili scade.

În contextul ninsorii abundente și al condițiilor dificile de drum, mulți șoferi aleg să nu iasă pe traseu, ceea ce duce la activarea așa-numitului „surge pricing”.



Traficul este deja afectat în mai multe zone din București, iar aplicațiile de navigație indică timpi de așteptare mai mari decât în mod normal. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările.



Pentru cei care nu au alternativă, însă, deplasarea prin oraș în plină ninsoare vine la un cost considerabil mai mare decât într-o zi obișnuită.

