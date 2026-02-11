€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Escrocheria „sunt fiul tău, fiica ta” face prăpăd. Persoane înșelate în Prahova, prejudiciu de 80.000 de lei
Data actualizării: 12:47 11 Feb 2026 | Data publicării: 12:22 11 Feb 2026

Escrocheria „sunt fiul tău, fiica ta” face prăpăd. Persoane înșelate în Prahova, prejudiciu de 80.000 de lei
Autor: Andrei Itu

Conflict major UE–Meta: WhatsApp, în centrul disputei Foto: Pixabay, de antonbe

Mai multe persoane din Prahova au fost înşelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea unor escroci care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au pus în aplicare, joi dimineaţă, şapte mandate de percheziţie domiciliară în acest dosar, la imobile situate în judeţele Timiş, Bihor, Mureş, Galaţi şi Constanţa, speţa fiind pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Activităţile au fost făcute într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, dar şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Vezi și - Manevra escrocilor care pretind că sunt de la ”bancă” sau ”poliție”. Actriță din Cluj, mamă a doi copii, păcălită cu 28.000 de euro

Prejudiciu total estimat la peste 80.000 de lei. Cum au acționat escrocii

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada iunie - noiembrie 2025, persoanele cercetate ar fi utilizat diverse numere de telefon, prin intermediul cărora ar fi transmis mesaje de tip SMS către persoanele vătămate, atribuindu-şi în mod nereal calitatea de fiu sau fiică ale acestora.

Sub pretextul existenţei unor defecţiuni ale telefoanelor mobile şi al necesităţii efectuării urgente a unor plăţi, persoanele vătămate ar fi fost determinate să vireze sume de bani în diferite conturi bancare, fiind astfel obţinut un folos patrimonial injust şi cauzat un prejudiciu total estimat la peste 80.000 de lei", precizează reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

Persoane conduse la audieri

În urma percheziţiilor domiciliare, nouă persoane au fost conduse la audieri. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Constanţa, Galaţi, Mureş şi Timiş, notează Agerpres.

Vezi și - Noua escrocherie ”deosebit de perfidă” care te poate lăsa fără bani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 10 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 16 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 28 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 31 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 50 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 30 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close