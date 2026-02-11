Escrocheria „sunt fiul tău, fiica ta” face prăpăd. Persoane înșelate în Prahova, prejudiciu de 80.000 de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au pus în aplicare, joi dimineaţă, şapte mandate de percheziţie domiciliară în acest dosar, la imobile situate în judeţele Timiş, Bihor, Mureş, Galaţi şi Constanţa, speţa fiind pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Activităţile au fost făcute într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, dar şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Prejudiciu total estimat la peste 80.000 de lei. Cum au acționat escrocii

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada iunie - noiembrie 2025, persoanele cercetate ar fi utilizat diverse numere de telefon, prin intermediul cărora ar fi transmis mesaje de tip SMS către persoanele vătămate, atribuindu-şi în mod nereal calitatea de fiu sau fiică ale acestora.

Sub pretextul existenţei unor defecţiuni ale telefoanelor mobile şi al necesităţii efectuării urgente a unor plăţi, persoanele vătămate ar fi fost determinate să vireze sume de bani în diferite conturi bancare, fiind astfel obţinut un folos patrimonial injust şi cauzat un prejudiciu total estimat la peste 80.000 de lei", precizează reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

Persoane conduse la audieri

În urma percheziţiilor domiciliare, nouă persoane au fost conduse la audieri. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Constanţa, Galaţi, Mureş şi Timiş, notează Agerpres.

