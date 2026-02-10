€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Două mașini de lux s-au izbit frontal la Ciorteşti, Iași. Cine e bărbatul care a murit / Pasagera de lângă el, însărcinată, preluată de elicopter
Data actualizării: 15:43 10 Feb 2026 | Data publicării: 11:54 10 Feb 2026

Două mașini de lux s-au izbit frontal la Ciorteşti, Iași. Cine e bărbatul care a murit / Pasagera de lângă el, însărcinată, preluată de elicopter
Autor: Gabriela Ungureanu

accident ciortesti

Un accident rutier grav s-a produs pe raza comunei Ciortești, pe DN 24, județul Iași, unde două limuzine de lux s-au ciocnit frontal.

Update

Bărbatul care a murit este Sorin Iacob, om de afaceri, aflat în prima maşină, ce ar fi derapat din cauza poleiului, pătrunzând pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de autoturismul condus de Vlad Ciuburciu, un alt om de afaceri din Vaslui.

Știrea inițială

Impactul violent s-a soldat cu moartea unuia dintre șoferi și cu rănirea altor persoane.

„În urma intervenției echipajelor operative la accidentul rutier produs pe DN 24, pe raza comunei Ciortești, situația operativă a fost actualizată. La momentul evaluării victimelor, nu au mai fost identificate persoane încarcerate.

Din păcate, a fost confirmat decesul unui bărbat, conducător auto al unuia dintre autoturismele implicate, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața.

O femeie însărcinată, aflată în același autoturism, conștientă și neîncarcerată, a fost asistată medical la fața locului și preluată de echipajul de salvare aeriană (ESA), în vederea transportului la o unitate medicală de specialitate.

Celălalt conducător auto este conștient, stabil, fiind evaluat și preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic, pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Echipajele ISU asigura măsurile specifice de prevenire a incendiilor la locul accidentului, precum și sprijin pentru gestionarea situației operative", a transmis ISU Iași.

Recomandări preventive pentru participanții la trafic


 • Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic;
 • Păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față;
 • Evitați depășirile riscante și manevrele periculoase;
 • Folosiți centura de siguranță pe toate locurile din autovehicul;
 • Evitați utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii;
 • În condiții meteo nefavorabile, conduceți cu prudență sporită.


Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește cetățenilor că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv pot salva vieți.

Informații despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro, notează sursa citată.

Vezi și - Titi Aur: Ar trebui să învățăm să circulăm corect pe autostrăzi / Greșeala pe care șoferii o fac frecvent / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
iasi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 42 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close