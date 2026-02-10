Două mașini de lux s-au izbit frontal la Ciorteşti, Iași. Cine e bărbatul care a murit / Pasagera de lângă el, însărcinată, preluată de elicopter

Update

Bărbatul care a murit este Sorin Iacob, om de afaceri, aflat în prima maşină, ce ar fi derapat din cauza poleiului, pătrunzând pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de autoturismul condus de Vlad Ciuburciu, un alt om de afaceri din Vaslui.

Știrea inițială

Impactul violent s-a soldat cu moartea unuia dintre șoferi și cu rănirea altor persoane.

„În urma intervenției echipajelor operative la accidentul rutier produs pe DN 24, pe raza comunei Ciortești, situația operativă a fost actualizată. La momentul evaluării victimelor, nu au mai fost identificate persoane încarcerate.

Din păcate, a fost confirmat decesul unui bărbat, conducător auto al unuia dintre autoturismele implicate, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața.

O femeie însărcinată, aflată în același autoturism, conștientă și neîncarcerată, a fost asistată medical la fața locului și preluată de echipajul de salvare aeriană (ESA), în vederea transportului la o unitate medicală de specialitate.

Celălalt conducător auto este conștient, stabil, fiind evaluat și preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic, pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Echipajele ISU asigura măsurile specifice de prevenire a incendiilor la locul accidentului, precum și sprijin pentru gestionarea situației operative", a transmis ISU Iași.

Recomandări preventive pentru participanții la trafic



• Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic;

• Păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față;

• Evitați depășirile riscante și manevrele periculoase;

• Folosiți centura de siguranță pe toate locurile din autovehicul;

• Evitați utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii;

• În condiții meteo nefavorabile, conduceți cu prudență sporită.



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește cetățenilor că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv pot salva vieți.

Informații despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro, notează sursa citată.

