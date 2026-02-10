€ 5.0910
Galerie FOTO Grindeanu - Bolojan, împreună în fața aleșilor locali: Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere
Data actualizării: 12:44 10 Feb 2026 | Data publicării: 12:44 10 Feb 2026

Galerie FOTO Grindeanu - Bolojan, împreună în fața aleșilor locali: Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere
Autor: Roxana Neagu

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan îi avertizează pe aleșii locali că alternativa, dacă nu dovedesc acum că se poate, este una mult mai dură. Sorin Grindeanu le propune un exercițiu de sinceritate.

Premierul Ilie Bolojan, prezent la un eveniment în fața primarilor, la Parlament, le spune acestora să depune eforturi, împreună, să facă schimbarea, altfel ea va veni peste ei în 2028, când efectul va fi mult mai dur: 

”Avem două posibilități. Prima: Să dovedim cu toții”

”Cred că anul trecut şi anul acesta vor fi nişte ani determinanţi pentru administraţia publică locală, pentru că avem două posibilităţi. Să dovedim cu toţii. Şi aici nu e o problemă a unui premier, e pur şi simplu o problemă a întregii administraţii, că în actualele structuri putem fi mai performanţi, mai eficienţi şi putem funcţiona cu cheltuieli mai mici.

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

A doua variantă, un fel de ultimamum pentru aleșii locali

Sau dacă nu vom reuşi acest lucru, v-o spun aici, stimaţi colegi, e doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni, se va ajunge într-o formă sau alta la o reformă administraţiei, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune, fuziuni şi aşa mai departe. Deci ori lucrăm împreună să facem administraţia mai eficientă în actualele cadre, ori e doar o problemă de timp până vom ajunge acolo”. 

Declarația sa vine în contextul în care angajați din aproximativ 1600 de primării au protestat astăzi

Bolojan le spune primarilor că nu-și acoperă nici măcar salariile pe care le au astăzi

Mai mult, premierul le spune aleșilor locali că, dacă în întreaha UE, cheltuielile cu salariile sunt acoperite din taxele locale, în România, acest lucru nu se întâmplă nici pe departe: 

”E o realitate că în media ţărilor din Uniunea Europeană, veniturile din taxele locale le acoperă cheltuielile de salarii. În România veniturile din taxele locale reprezintă un sfert din cheltuielile de salarii. Acestea sunt nişte realităţi care nu pot fi contestate. Sigur într-un fel este în reşedinţele de judeţ, unde sunt indicatori mult îmbunătăţiţi, sau în comunele care sunt în zonele metropolitane, care au o economie pe teritoriul lor şi alta este situaţia în comunele mici, în zone îndepărtate, unde într-adevăr lucrurile sunt foarte problematice”, a afirmat premierul.

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

El a menţionat că dacă administraţia nu este mai performantă în actualele structuri, atunci se va ajunge la o reducere a numărului de comune.

Sorin Grindeanu face acuzații de populism ieftin

Prezent la același eveniment, social-democratul Sorin Grindeanu vorbește despre elefantul din încăpere, considerând că se încearcă diabolizarea primarului: 

”Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere. Şi sper că atât dumneavoastră, cât şi noi vom fi sau veţi fi de acord cu această propunere a noastră. În primul rând, şi cred că de aici trebuie să plecăm, ştiţi foarte bine că în ultima perioadă s-a încercat cu bună ştiinţă şi aproape prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Dacă nu eşti dintr-o localitate, ai miliarde de la buget, aproape de fiecare dată eşti prezentat a fi incapabil, eşti angajator de pile sau amante, eşti unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi. Această diabolizare în corpore este doar o minciună care exprimă, dacă vreţi, o lene a celor incapabili să depăşească un populism, i-aş spune, ieftin”. 

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

”Act de sabotaj economic”

”Un alt lucru important pe care ţin să-l spun este, şi îl spun ferm, nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor. Şi din discuţiile pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost înţeles. Îngheţarea investiţiilor ar fi un act, din punctul meu de vedere, de sabotaj economic şi social, pe care noi nu ni-l permitem. Tocmai de aceea trebuie ca investiţiile să continue, pentru că ca locurile de muncă pentru mediul de afaceri mic şi mijlociu să nu se piardă. De aceea, bugetul de stat trebuie să conţină toate sumele, astfel încât alocările pentru restul din PNDL, Anghel Saligny, care au generat şi generează cel mai amplu val de investiţii publice în rural, să continue şi în 2026”, a afirmat Grindeanu.

 Un ultim exerciţiu de sinceritate

"În acelaşi timp, vreau să fie foarte clar un aspect: toţi banii din taxele şi impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră. Dacă oamenii din comunităţile dumneavoastră plătesc mai mult, atunci banii trebuie să se întoarcă acolo şi să fie folosiţi pentru investiţii locale. Repet, din punctul nostru de vedere, acest lucru este obligatoriu, pentru că, altfel, va fi foarte greu ca noi în Parlament să susţinem un buget care nu ţine cont de autorităţile locale. De aceea, în final, vă propun, ca un ultim exerciţiu de sinceritate, să recunoaştem acolo unde am greşit cu toţii, să îndreptăm lucrurile cât mai rapid, să luăm măsurile corecte care se impun, să ne folosim mai mult mintea decât toporul şi să refacem relaţia de colaborare între centru şi teritoriu. Acestea ar trebui să fie obiectivele noastre pentru anul acesta", a mai subliniat liderul social-democrat. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alesi locali
primarie
primari
ilie bolojan
sorin grindeanu
protest
greva
x close