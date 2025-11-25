Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea

Drona care a survolat marți dimineață mai multe județe din România nu a fost doborâtă deoarece era dificil de detectat, a explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat motivele pentru care drona care a survolat mai multe județe din România, marți dimineață, nu a fost doborâtă de cele patru avioane de luptă ridicate de la sol.
„Am vorbit chiar cu piloții germani (...), care au fost dimineață în misiune. Am vorbit și cu piloții români acum două luni, când a intrat o dronă în spațiul aerian, în Dobrogea, și cumva mi-au spus același lucru, (...) e o treabă foarte complicată: trebuie să vadă acea dronă, să aibă și contact vizual, să o prindă cu radarul avionului - să o blocheze pe radar; dronele astea au o amprentă radar foarte mică, mai ales asta Gerbera - e o dronă din spumă poliuretanică, n-o văd radarele”, sunt explicațiile ministrului Ionuț Moșteanu, de marți seară, la Digi24.
„Astăzi, o perioadă foarte mare apărea - dispărea, n-o vedeau foarte bine. Radarele, pe care noi și toți aliații NATO le avem, sunt făcute să vadă avioane, nu drone din spumă poliuretanică.
(...) Trebuie să prindă drona aia, s-o vadă, să o blocheze pe radar, iar radarul avionului să zică: Asta-i ținta ta, ca să știe, când apasă pe buton, că racheta aia se duce fix acolo, nu la ceva ce e în spatele dronei - care ar putea fi o casă, o eoliană, de exemplu. Mi-au zis azi de eoliene, Dobrogea e un spațiu foarte aglomerat pentru radar - din cauza eolienelor”, a mai spus Moșteanu.
Amintim că marți, 25 noiembrie, o dronă a survolat mai multe județe din România, între care Galați, Tulcea, Vrancea, Bacău, aceasta căzând, în cele din urmă, într-o localitate din județul Vaslui. Locuitorii au fost alertați prin intermediul RO-Alert, la orele dimineții, privind pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian, fiind sfătuiți să se adăpostească.
Este a 13-a încălcare a spațiului aerian al României de astfel de drone, în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina.
de Roxana Neagu