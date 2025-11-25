Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat motivele pentru care drona care a survolat mai multe județe din România, marți dimineață, nu a fost doborâtă de cele patru avioane de luptă ridicate de la sol.

Ministrul Apărării: „E o treabă foarte complicată. E o dronă din spumă poliuretanică, n-o văd radarele”

„Am vorbit chiar cu piloții germani (...), care au fost dimineață în misiune. Am vorbit și cu piloții români acum două luni, când a intrat o dronă în spațiul aerian, în Dobrogea, și cumva mi-au spus același lucru, (...) e o treabă foarte complicată: trebuie să vadă acea dronă, să aibă și contact vizual, să o prindă cu radarul avionului - să o blocheze pe radar; dronele astea au o amprentă radar foarte mică, mai ales asta Gerbera - e o dronă din spumă poliuretanică, n-o văd radarele”, sunt explicațiile ministrului Ionuț Moșteanu, de marți seară, la Digi24.

Drona „apărea, dispărea”. Moșteanu: „Dobrogea e un spațiu foarte aglomerat pentru radar din cauza eolienelor”

„Astăzi, o perioadă foarte mare apărea - dispărea, n-o vedeau foarte bine. Radarele, pe care noi și toți aliații NATO le avem, sunt făcute să vadă avioane, nu drone din spumă poliuretanică.

(...) Trebuie să prindă drona aia, s-o vadă, să o blocheze pe radar, iar radarul avionului să zică: Asta-i ținta ta, ca să știe, când apasă pe buton, că racheta aia se duce fix acolo, nu la ceva ce e în spatele dronei - care ar putea fi o casă, o eoliană, de exemplu. Mi-au zis azi de eoliene, Dobrogea e un spațiu foarte aglomerat pentru radar - din cauza eolienelor”, a mai spus Moșteanu.

Amintim că marți, 25 noiembrie, o dronă a survolat mai multe județe din România, între care Galați, Tulcea, Vrancea, Bacău, aceasta căzând, în cele din urmă, într-o localitate din județul Vaslui. Locuitorii au fost alertați prin intermediul RO-Alert, la orele dimineții, privind pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian, fiind sfătuiți să se adăpostească.

Este a 13-a încălcare a spațiului aerian al României de astfel de drone, în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina.