€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Politica Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea
Data publicării: 23:26 25 Noi 2025

Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea
Autor: Iulia Horovei

eoliene romania tulcea dobrogea energie eoliana Eoliene în județul Tulcea, Dobrogea. Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă o dronă care a survolat mai multe județe din România. Sursa foto: Agerpres
 

Drona care a survolat marți dimineață mai multe județe din România nu a fost doborâtă deoarece era dificil de detectat, a explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat motivele pentru care drona care a survolat mai multe județe din România, marți dimineață, nu a fost doborâtă de cele patru avioane de luptă ridicate de la sol. 

Citește și: Moșteanu, absolvent de facultate abia după 23 de ani de la începerea studiilor, a fost șef la un club din Regie

Ministrul Apărării: „E o treabă foarte complicată. E o dronă din spumă poliuretanică, n-o văd radarele”

„Am vorbit chiar cu piloții germani (...), care au fost dimineață în misiune. Am vorbit și cu piloții români acum două luni, când a intrat o dronă în spațiul aerian, în Dobrogea, și cumva mi-au spus același lucru, (...) e o treabă foarte complicată: trebuie să vadă acea dronă, să aibă și contact vizual, să o prindă cu radarul avionului - să o blocheze pe radar; dronele astea au o amprentă radar foarte mică, mai ales asta Gerbera - e o dronă din spumă poliuretanică, n-o văd radarele”, sunt explicațiile ministrului Ionuț Moșteanu, de marți seară, la Digi24.

Drona „apărea, dispărea”. Moșteanu: „Dobrogea e un spațiu foarte aglomerat pentru radar din cauza eolienelor”

„Astăzi, o perioadă foarte mare apărea - dispărea, n-o vedeau foarte bine. Radarele, pe care noi și toți aliații NATO le avem, sunt făcute să vadă avioane, nu drone din spumă poliuretanică. 

(...) Trebuie să prindă drona aia, s-o vadă, să o blocheze pe radar, iar radarul avionului să zică: Asta-i ținta ta, ca să știe, când apasă pe buton, că racheta aia se duce fix acolo, nu la ceva ce e în spatele dronei - care ar putea fi o casă, o eoliană, de exemplu. Mi-au zis azi de eoliene, Dobrogea e un spațiu foarte aglomerat pentru radar - din cauza eolienelor”, a mai spus Moșteanu.

Citește și: O dronă a aterizat pe o casă din Republica Moldova / foto în articol

Amintim că marți, 25 noiembrie, o dronă a survolat mai multe județe din România, între care Galați, Tulcea, Vrancea, Bacău, aceasta căzând, în cele din urmă, într-o localitate din județul VasluiLocuitorii au fost alertați prin intermediul RO-Alert, la orele dimineții, privind pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian, fiind sfătuiți să se adăpostească.

Este a 13-a încălcare a spațiului aerian al României de astfel de drone, în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drona
drone
razboi rusia ucraina
incalcare spatiu aerian
ionut mosteanu
ministerul apararii
mapn
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Ce pensii primesc bătrânii din Grecia
Publicat acum 28 minute
Descoperire în timpul golirii Lacului Vidraru. Epava unui vapor dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață
Publicat acum 29 minute
De ce tastatura nu e în ordine alfabetică: Cum a supraviețuit QWERTY timp de peste 140 de ani
Publicat acum 56 minute
Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea
Publicat acum 59 minute
Recompensă de 15 milioane de dolari pentru informaţii despre acest bărbat aflat pe lista celor mai căutați 10 fugari ai FBI
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close