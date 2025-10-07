Tensiuni și decizii în coaliție: reforma administrativă și alegerile pentru Primăria Capitalei, pe masa discuțiilor

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți după-amiază, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind măsurile ce vizează administrația publică locală și centrală, transmite Agerpres.

La ședință participă premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, alături de Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, precum și alți lideri politici, printre care Kelemen Hunor (UDMR), Varujan Vosganian (reprezentantul minorităților naționale), Daniel Băluță, Gheorghe Șoldan (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL).

Cerințele PSD

Sorin Grindeanu a precizat luni că social-democrații se așteaptă ca în „Pachetul 3 de măsuri” să fie incluse nu doar aspectele legate de administrația locală și centrală, ci și măsuri pentru relansarea economiei.

„Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce, mâine (marţi - n.r.), vom transmite partenerilor de coaliţie - propunerile noastre pe relansare economică”, a declarat Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al PSD.

Tot luni, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD va propune o reducere de până la 20% a numărului de posturi ocupate în administrația locală. Alternativ, acolo unde o astfel de reducere nu este posibilă, ar putea fi aplicată o diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal. În privința administrației centrale, social-democrații propun o scădere „de măcar 10%” a personalului.

Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, un alt punct de pe agenda coaliției

Un alt punct de pe agenda coaliției îl reprezintă organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

PSD își menține poziția în privința acestui scrutin, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că partidul este deschis fie pentru susținerea unui candidat comun al coaliției, fie pentru o competiție separată între formațiuni.

„Noi nu ne-am schimbat opinia. Ori vom avea un candidat comun al coaliţiei, ori fiecare partid va merge cu propriul candidat”, a răspuns Grindeanu atunci când a fost întrebat despre momentul în care ar putea fi organizate alegerile pentru Primăria București, în contextul declarațiilor USR, potrivit cărora Guvernul și coaliția ar trebui să ia o decizie în această săptămână.