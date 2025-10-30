Cum se doarme pe banii statului. Premierul Bolojan dezvăluie o schemă cu contracte ”greu de spart” chiar din Guvern

Prim-ministrul Ilie Bolojan dă vina pentru situația din Guvern pe ”legi proaste” în baza cărora s-au făcut contracte de manangement ”greu de spart”, în companiile de stat, din subordinea ministerelor. Este vorba despre contracte încheiate pe ani, fără niciun criteriu de performanță. Dacă în unele companii, managerii au avut decența unor salarii normale, în altele- nu. În acestea din urmă, miniștrii trebuie să intervină, este apelul lui Ilie Bolojan.

”Statul nu este neputincios, dar, prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii uzitând de legi, altfel normal gândite, şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile şi nepunându-li-se condiţii să facă performanţă, n-au niciun fel de motivaţie, niciun fel de forţare, iertaţi-mă, pentru a face performanţă şi atunci avem cazuri cum sunt la câteva companii”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, la Antena 1.

Salarii dublate din pix, la 20.000 de euro/lună

Prim-ministrul a dat exemplul Romatsa, unde conducerea ”şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut, dar asta înseamnă, vă puteţi da seama, aproape 20.000 de euro salariu net, da?”.

”Ori în momentul în care e o companie de tip monopolist, care îşi încasează veniturile în orice condiţii, astfel de creşteri, astfel de dublări de salarii pe lună, chiar dacă, vă daţi seama, sunt teoretic acoperite de spaţiile legale, sunt total anormale şi cei care au acceptat această chestiune nu ţin cont de nişte realităţi” a spus Ilie Bolojan și acesta este unul dintre exemplele unde ”trebuie să intervină miniştrii” a menționat premierul.

Premeditat sau delăsare totală?

Un alt exemplu este la Administraţia Canalelor Navigabile, unde, deși profitul a scăzut ”foarte mult”, salariile directorilor s-au dublat. ”În condiţiile în care îţi scade profitul, îţi mai şi majorezi salariile?” ridică problema premierul.

”Şi acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart” afirmă Ilie Bolojan, adăugând: ”Aici ori au fost încheiate prost în mod premeditat sau pur şi simplu a fost o delăsare totală, pentru că, dacă unui manager nu-i pui condiţii în care să facă performanţă, nu ai făcut nimic", a explicat premierul, care a cerut, în ședința de Guvern, corectarea.

De ce apelează la miniștrii, când legea permite astfel de derapaje? Pentru că au tolerat, afirmă prim-ministrul: ”Ministerele au o mare responsabilitate, pentru că au tolerat până acum astfel de contracte”.