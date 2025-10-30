Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu, noul vicepremier, a vorbit despre startul tensionat cu Sorin Grindeanu, lider al PSD. Aceasta a afirmat că premierul Ilie Bolojan a asigurat-o că totul este în regulă. Susține că, în Executiv, nu a avut niciun semn de ostilitate. În ceea ce-l privește pe președintele Nicușor Dan, afirmă că a discutat foarte puțin. De-a lungul timpului, Oana Gheorghiu își amintește că a colaborat foarte bine cu Attila Cseke, în Sănătate, alături de care a schimbat o lege. I-a mai numit, în acest sens, pe Alexandru Rogobete și pe Tanczos Barna. Totodată, aceasta a mai afirmat că este în curs pentru formarea unei echipe la Guvern.

”Mă așteptam să înceapă o astfel de campanie (n.r. împotriva sa). Am discutat cu premierul despre situație și m-a asigurat că este totul în regulă. Mi-a părut rău că i-am mai dat încă un motiv de atac, din păcate” a afirmat Oana Gheorghiu, la Digi24.

”Eu sunt aici numită de premierul României”

Întrebată dacă a înțeles ce are Sorin Grindeanu de împărțit cu ea, vicepremierul a răspuns: ”Nu cred că dl. Grindeanu are ceva de împărțit cu mine, cred că pur și simplu este o luptă politică în care nu vreau să mă implic sincer, sunt aici, în această poziție, numită de premierul României, pentru că am simțit că e nevoie de mine și am acceptat lucrul ăsta, dar este o poziție independentă, este o poziție apolitică. Așa că nu vreau deloc să intru în dispută, nici cu domnul Grindeanu și nici cu alt membru al niciunui alt partid, eu îmi doresc foarte mult să colaborez cu toată lumea și știu că putem să facem lucruri bune pentru țara asta doar împreună”.

Oana Gheorghiu a mai spus în ceea ce-l privește pe liderul PSD: ”Dacă domnul Grindeanu, toți membrii din Guvern își doresc la fel de mult ca mine, ca țara asta să meargă bine, sunt convinsă că putem să lucrăm împreună și să facem proiecte bune pentru România”.

Mesajul despre SUA, ”opinia unui cetățean”

Cât despre o postare a sa, despre Donald Trump și SUA, invocată de Sorin Grindeanu ca anti-americană, noul vicepremier spune că ”Postarea pe care am făcut-o a fost într-un context emoțional, așa cum am explicat și pe Facebook și era opinia unui cetățean. Sunt astăzi într-o poziție oficială, desigur că respect contribuția SUA la siguranța pe care Europa o are astăzi, inclusiv România și nu sunt absolut deloc anti- America”.

În urmă cu o zi, referitor la acest subiect, Oana Gheorghiu preciza pe Facebook: ”Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămân respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

Aceasta a mai punctat că este în curs în formarea echipei sale de la Guvern, iar în săptămânile următoare va avea și un program concret.

”Ce spun alții despre mine este problema lor, nu a mea”

Realizatorul emisiunii a revenit la conflictul cu Sorin Grindeanu și a întrebat-o dacă va lăsa în spate criticile și disensiunile venite din conducerea PSD, moment în care Oana Gheorghiu a răspuns: ”Eu nu port ranchiună și ceea ce fac alții sau ceea ce spun alții despre mine este problema lor, nu a mea. Eu știu cine sunt, eu știu ce am de făcut și știu ce am făcut. Dacă domnul Grindeanu așa a considerat că trebuie să facă, e dreptul dumnealui, decizia dumnealui. Dar pentru că avem de construit ceva și pentru că avem de făcut niște lucruri, trebuie să ne așezăm la masă, indiferent ce credem unul despre celălalt”.

Cât despre discuția cu președintele țării, afirmă: ”Am discutat foarte puțin cu președintele Nicușor Dan, pentru că eram pe fugă, a trebuit să plecăm spre ședința de Guvern”.

