Primarii au liber la cheltuială. Guvernul a făcut un pas în spate

Guvernul a adoptat, astăzi, modificările la OUG 52, care a nemulțumit aleșii locali. Ordonanța inițială a Executivului limita cheltuielile administrațiilor locale. Primarii au susținut că nu mai pot finanța nici măcar achiziții esențiale, cum ar fi certificatele de naștere sau de deces, reparații la școli sau drumuri, în varianta inițială.

Prin ”reparația” de astăzi, Guvernul dă liber la cheltuieli pentru lucrările de infrastructură, deszăpezirea, intervențiile în situații de urgență și proiectele cu finanțare din programe naționale, fonduri externe nerambursabile sau Planul Național de Redresare și Reziliență.

Chiar dacă mai multe orașe din țară au anunțat că renunță la festivitățile de Crăciun și Revelion, primarii au posibilitatea de a face cheltuieli pentru astfel de evenimente. Printre ”sărbătorile” pentru care pot cheltui banul public, se numără: evenimentele oficiale locale, sărbători tematice și sfârșitul de an. Autoritățile și instituțiile publice pot finanța consultanță, studii și cercetări necesare pentru obiective de investiții, autorizații și cereri de finanțare pentru proiecte.

Sunt mai multe cheltuieli incluse, însă, în ”reparația” Guvernului. Vedem cum Executivul Ilie Bolojan pune frână măsurilor dure.