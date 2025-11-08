€ 5.0860
Data publicării: 10:13 08 Noi 2025

EXCLUSIV Ce se întâmplă pe Aeroportul Otopeni. Anunțul ministrului Transporturilor: E cea mai mare problemă a noastră
Autor: Roxana Neagu

Ministrul Transporturilor a făcut anunțul despre Aeroportul Otopeni, în direct, la DCNews.

Analistul politic Bogdan Chirieac a atras atenția că sunt enorm de multe plângeri cu privire la Aeroportul Otopeni: ”Sunt vreo 14 - 16 milioane de pasageri anual. A pocnit aeroportul, nu este prevăzut pentru acest trafic”. 

Terminal nou pe aeroportul Otopeni

”Așa este, a crescut foarte mult traficul” a confirmat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, prezent în studioul DCNews. El a anunțat că ”avem un proiect pentru un terminal nou, e undeva între 2,5 miliarde și 3 miliarde investiția”. Vor fi atât fonduri europene, cât și bani de la buget, pentru a mări capacitatea aeroportului. ”Pistă avem, trebuie să facem terminalul nou, asta e cea mai mare problemă a nostră” a afirmat ministrul Transporturilor. 

