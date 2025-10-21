Reacție dură din Guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților: O aberație. Se putea vedea în 2 minute

CCR a decis, luni, să respingă legea pensiilor magistraților, hotărâre pe care consilierul onorific al premierului Bolojan o vede „de neînțeles”. Ionuț Dumitru a spus că decizia judecătorilor de a amâna în două rânduri pronunțarea finală, pe o problemă de formă și nu una de fond, nu are „nicio rațiune”.

Costuri uriașe cu pensiile magistraților

„Din păcate, suntem într-un blocaj. Cred că orice om normal din această țară înțelege că un sistem în care se pensionează oamenii la 48-50 de ani și cu o pensie mai mare decât salariul nu este decât o aberație - și nu mă feresc de acest cuvânt. Nu există nicăieri în lume așa ceva și nu poți continua cu așa ceva.

Pe lângă faptul că ai și un impact bugetar din ce în ce mai mare, că ne costă niște miliarde de euro aceste pensii speciale - pentru că o mare parte a lor nu este bazată pe contributivitate, mai bine de 80% din nivelul acelor pensii din sistemul judiciar sunt de fapt transferuri de la bugetul de stat, bani pe care noi, ceilalți cetățeni contribuabili, îi plătim pentru acele pensii - care n-au nicio legătură cu contributivitatea și serviciul pe care l-au făcut acestei țări. Trebuie spus, în același timp, că există o percepție generală că sistemul judiciar nu-și face suficient datoria pe care ar trebui s-o facă”, a declarat consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, la Digi24.

Ionuț Dumitru: „Lucrurile par că au scăpat de sub control”

„(...) Nu reușesc să înțeleg de ce ai amâna de două ori o decizie, când decizia finală e una de formă - că lipsește un document, avizul CSM. Lucrul ăsta se putea vedea în 2 minute. Nu poți să ții o țară-ntreagă, luni de zile, să amâni o decizie de care depind foarte multe lucruri, precum stabilitatea guvernării, accesul la fondurile europene - pentru că e jalon în PNRR reforma speciilor speciale -, nu e nicio rațiune să amâni o astfel de decizie care se putea lua foarte rapid.

Este de netolerat așa ceva. În momentul în care te duci cu o cerere la o instituție, oriunde în lume, și ai niște documente de adus, ți se face un control. Dacă există sau nu documentul care e obligatoriu. Nu există, cererea ți se returnează. Dacă pur și simplu s-a făcut un control de formă, nu înțeleg absolut deloc de ce ne-a trebuit atât de mult timp. (...) N-am o soluție să ieșim din acest blocaj, dar sigur suntem într-un blocaj major, într-o situație în care, în sistemul judiciar, lucrurile par că au scăpat de sub control. E o situație care nu mai poate continua”, a mai spus el.