€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:56 21 Oct 2025

Reacție dură din Guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților: O aberație. Se putea vedea în 2 minute
Autor: Iulia Horovei

CCR curtea constitutionala a romaniei Sursa foto: Agerpres
 

Decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților a stârnit nemulțumire la Palatul Victoria.

CCR a decis, luni, să respingă legea pensiilor magistraților, hotărâre pe care consilierul onorific al premierului Bolojan o vede „de neînțeles”. Ionuț Dumitru a spus că decizia judecătorilor de a amâna în două rânduri pronunțarea finală, pe o problemă de formă și nu una de fond, nu are „nicio rațiune”.

Costuri uriașe cu pensiile magistraților

Din păcate, suntem într-un blocaj. Cred că orice om normal din această țară înțelege că un sistem în care se pensionează oamenii la 48-50 de ani și cu o pensie mai mare decât salariul nu este decât o aberație - și nu mă feresc de acest cuvânt. Nu există nicăieri în lume așa ceva și nu poți continua cu așa ceva. 

Pe lângă faptul că ai și un impact bugetar din ce în ce mai mare, că ne costă niște miliarde de euro aceste pensii speciale - pentru că o mare parte a lor nu este bazată pe contributivitate, mai bine de 80% din nivelul acelor pensii din sistemul judiciar sunt de fapt transferuri de la bugetul de stat, bani pe care noi, ceilalți cetățeni contribuabili, îi plătim pentru acele pensii - care n-au nicio legătură cu contributivitatea și serviciul pe care l-au făcut acestei țări. Trebuie spus, în același timp, că există o percepție generală că sistemul judiciar nu-și face suficient datoria pe care ar trebui s-o facă”, a declarat consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, la Digi24.

Ionuț Dumitru: „Lucrurile par că au scăpat de sub control”

„(...) Nu reușesc să înțeleg de ce ai amâna de două ori o decizie, când decizia finală e una de formă - că lipsește un document, avizul CSM. Lucrul ăsta se putea vedea în 2 minute. Nu poți să ții o țară-ntreagă, luni de zile, să amâni o decizie de care depind foarte multe lucruri, precum stabilitatea guvernării, accesul la fondurile europene - pentru că e jalon în PNRR reforma speciilor speciale -, nu e nicio rațiune să amâni o astfel de decizie care se putea lua foarte rapid. 

Este de netolerat așa ceva. În momentul în care te duci cu o cerere la o instituție, oriunde în lume, și ai niște documente de adus, ți se face un control. Dacă există sau nu documentul care e obligatoriu. Nu există, cererea ți se returnează. Dacă pur și simplu s-a făcut un control de formă, nu înțeleg absolut deloc de ce ne-a trebuit atât de mult timp. (...) N-am o soluție să ieșim din acest blocaj, dar sigur suntem într-un blocaj major, într-o situație în care, în sistemul judiciar, lucrurile par că au scăpat de sub control. E o situație care nu mai poate continua”, a mai spus el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ccr
pensii speciale
guvern
ccr pensii magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Noi începuturi, sacrificii și umbre din trecut, în această seară, în serialul “Fata de la fereastră”
Publicat acum 8 minute
Mihai Fifor, semnal de alarmă: România, singura țară din UE care nu respectă salariul minim european
Publicat acum 11 minute
România ar putea avea o lege specială împotriva femicidului
Publicat acum 12 minute
CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%
Publicat acum 19 minute
Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 19 ore si 28 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close