Regina Camilla a fost agresată într-un tren! A povestit totul într-un interviu
Data publicării: 18:59 31 Dec 2025

Regina Camilla a fost agresată într-un tren! A povestit totul într-un interviu
Autor: Dana Mihai

camilla-istorie-titlu_65806400 Foto: Agerpres
 

Regina Camilla a Marii Britanii a povestit în premieră, într-un interviu acordat BBC, cum s-a luptat în adolescenţă cu un bărbat care a atacat-o într-un tren.

Regina Camilla a Marii Britanii a povestit în premieră, într-un interviu acordat BBC, cum s-a luptat în adolescenţă cu un bărbat care a atacat-o într-un tren, o agresiune în urma căreia a fost "foarte furioasă", transmite miercuri Reuters.

"Când eram adolescentă, am fost atacată într-un tren... Îmi amintesc că la momentul respectiv am fost foarte furioasă", a declarat regina în cadrul unei discuţii difuzate miercuri, pe tema violenţei împotriva femeilor.

"Citeam o carte şi, ştiţi, acest băiat... bărbat... m-a atacat, iar eu am ripostat", a povestit soţia regelui Charles al III-lea.

Ea a precizat că nu îl cunoştea pe bărbatul care a atacat-o.

Camilla, în vârstă de 78 de ani, susţine de mulţi ani organizaţii caritabile şi cauze care luptă să pună capăt violenţelor sexuale şi domestice şi sprijină victimele acestora.

Această agresiune a devenit cunoscută prima dată în septembrie, când o carte despre familia regală a fost publicată în serial în ziarul Times, însă nu fusese confirmată anterior de Palatul Buckingham.

Citește și: Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani

"Îmi amintesc că am coborât din tren iar "mama s-a uitat la mine şi mi-a spus: 'De ce ai părul ciufulit şi de ce-ţi lipseşte nasturele de la haină?'", a povestit regina pentru BBC.

"Eram atât de furioasă încât asta m-a bântuit mulţi ani", a mărturisit ea.

În carte se menţionează că incidentul s-a petrecut într-un tren spre gara Paddington din Londra, când Camilla avea în jur de 16-17 ani. Ea şi-ar fi scos pantoful şi l-ar fi lovit pe agresor în zona genitală.

Când a ajuns la Paddington, ea l-ar fi denunţat pe atacator unui oficial, potrivit aceleiaşi cărţi în care se precizează că bărbatul ar fi fost arestat.

Regina Camilla nu a confirmat aceste detalii în interviu. 

Regina Camilla
camilla agresata
