De ce nu a fost Regina Camilla la funeraliile ducesei de Kent

Regina Camilla a renunțat să participe la funeraliile ducesei de Kent din cauza unei sinuzite acute, a anunțat marți Palatul Buckingham, cu o zi înainte de începerea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit, informează AFP.

Camilla, soția regelui Charles al III-lea, speră să își revină până miercuri pentru a putea lua parte la evenimentele prevăzute în cadrul vizitei de stat de două zile a lui Donald Trump, potrivit unei surse citate de agenția britanică PA.

În vârstă de 78 de ani, regina trebuia să asiste marți, alături de rege și de mai mulți membri ai familiei regale, la funeraliile de la Catedrala Westminster din Londra ale ducesei de Kent, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 92 de ani.

Ea a fost soția prințului Edward, duce de Kent, văr primar al Elisabetei a II-a și încă membru activ al familiei regale la vârsta de 89 de ani.

Acestea sunt primele funeralii catolice organizate pentru un membru al familiei regale în istoria britanică modernă, potrivit Agerpres.

