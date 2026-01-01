€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Tragedie în noaptea de Revelion: Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor
Data actualizării: 10:45 01 Ian 2026 | Data publicării: 10:09 01 Ian 2026

Tragedie în noaptea de Revelion: Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor
Autor: Andrei Itu

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

Accidentele fatale s-au întâmplat în noaptea de Revelion 2026.

Tragedia s-a petrecut în urma unor accidente implicând artificii făcute acasă, în oraşul Bielefeld, Germania, a declarat poliţia locală joi dimineaţă, transmite dpa.

Accidente în noaptea de Revelion 2026 din cauza artificiilor

Accidentele s-au întâmplat în noaptea de Revelion 2026, în locuri diferite din Bielefeld, în landul Renania de Nord-Westfalia, în vestul Germaniei.

Unul dintre cei doi tineri a murit la locul accidentului, în cartierul Baumheide din Bielefeld. Cel rănit în districtul Brake a murit după leziunile suferite, iar încercările de a-l resuscita la spital au eşuat. Pentru moment, tipul de artificii implicat în cele două accidente nu a fost dat publicității.

Potrivit informaţiilor furnizate de poliţiei, au existat martori la ambele incidente şi, iniţial, nu au existat indicaţii cu privire la neglijenţa unei terţe părţi.

Vezi și - Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video 

Alte accidente petrecute în noaptea de Revelion 2026

Tot în noaptea de Revelion 2026, un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut mâna stângă de la explozia unor artificii în Reddelich, lângă oraşul Rostock din nord-estul Germaniei, conform unui purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se știe tipul de artificii implicat în incident.

De asemenea, la Berlin, cinci persoane au fost internate la Spitalul de Urgenţă cu răni cauzate de artificii până miercuri la ora 22:30 (21:30 GMT), a declarat spitalul pe X. Dintre acestea, două persoane au fost rănite grav.

În Leipzig, o fată de 16 ani şi-a rănit grav mâna, după ce a încercat să aprindă artificii ilegale, au spus poliţiştii. Adolescenta şi-a pierdut degetul mic şi o parte din degetul inelar.

Când sunt permise artificiile în Germania

În Germania, artificiile sunt permise doar cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Neatenţia în timpul manevrării artificiilor a costat anul trecut viaţa a cinci bărbaţi în noaptea de Anul Nou 2025 în Germania, scrie Agerpres.

Vezi și - Panică de Revelion la Timişoara. Artificii scăpate de sub control în mulțimea de oameni / Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mesaje de Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pentru 1 ianuarie
Publicat acum 35 minute
Explozie în noaptea de Anul Nou, într-o stațiune de schi extrem de populară. Sunt cel puțin 10 morți - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Tragedie în noaptea de Revelion: Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor
Publicat acum 50 minute
Opt morți în noi atacuri americane asupra navelor din Venezuela
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Culoarea ținutei purtate de Revelion și mesajul ei pentru 2026: Ce au atras românii în noul an, fără să știe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 30 Dec 2025
Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close