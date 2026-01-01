Tragedie în noaptea de Revelion: Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor

Tragedia s-a petrecut în urma unor accidente implicând artificii făcute acasă, în oraşul Bielefeld, Germania, a declarat poliţia locală joi dimineaţă, transmite dpa.

Accidente în noaptea de Revelion 2026 din cauza artificiilor

Accidentele s-au întâmplat în noaptea de Revelion 2026, în locuri diferite din Bielefeld, în landul Renania de Nord-Westfalia, în vestul Germaniei.

Unul dintre cei doi tineri a murit la locul accidentului, în cartierul Baumheide din Bielefeld. Cel rănit în districtul Brake a murit după leziunile suferite, iar încercările de a-l resuscita la spital au eşuat. Pentru moment, tipul de artificii implicat în cele două accidente nu a fost dat publicității.

Potrivit informaţiilor furnizate de poliţiei, au existat martori la ambele incidente şi, iniţial, nu au existat indicaţii cu privire la neglijenţa unei terţe părţi.

Vezi și - Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video

Alte accidente petrecute în noaptea de Revelion 2026

Tot în noaptea de Revelion 2026, un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut mâna stângă de la explozia unor artificii în Reddelich, lângă oraşul Rostock din nord-estul Germaniei, conform unui purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se știe tipul de artificii implicat în incident.

De asemenea, la Berlin, cinci persoane au fost internate la Spitalul de Urgenţă cu răni cauzate de artificii până miercuri la ora 22:30 (21:30 GMT), a declarat spitalul pe X. Dintre acestea, două persoane au fost rănite grav.

În Leipzig, o fată de 16 ani şi-a rănit grav mâna, după ce a încercat să aprindă artificii ilegale, au spus poliţiştii. Adolescenta şi-a pierdut degetul mic şi o parte din degetul inelar.

Când sunt permise artificiile în Germania

În Germania, artificiile sunt permise doar cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Neatenţia în timpul manevrării artificiilor a costat anul trecut viaţa a cinci bărbaţi în noaptea de Anul Nou 2025 în Germania, scrie Agerpres.

Vezi și - Panică de Revelion la Timişoara. Artificii scăpate de sub control în mulțimea de oameni / Video