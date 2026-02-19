€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Data publicării: 08:19 19 Feb 2026

Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Autor: Ioan-Radu Gava

emmanuel macron miroase vinul din pahar Foto: Agerpres

Emmanuel Macron a criticat platformele de socializare și directorii tehnologici care le conduc, respingând vehement afirmațiile acestora că apără libertatea de exprimare.

Președintele francez Emmanuel Macron a folosit o discuție despre parteneriatele universitare dintre India și Franța pentru a critica platformele netransparente și sistemele de inteligență artificială, scrie Politico.

„Unii dintre ei pretind că sunt în favoarea libertății de exprimare. Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, total transparenți”, a spus Macron în timpul discursului său din India.

„Libertatea de exprimare este o pură prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin asta”, a punctat Macron.

„Toți algoritmii au prejudecăți, știm asta. Nu există nicio îndoială”, a spus el.

„Și au un impact atât de mare, când vorbești despre rețelele de socializare, încât faptul că nu ai nicio idee despre cum este realizat algoritmul, cum este testat și unde te va ghida - prejudecățile democratice ale acestui lucru ar putea fi uriașe”, a adăugat președintele Franței.

CITEȘTE ȘI               -               Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral

Conflict între SUA și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare

De la revenirea în funcție în 2025, administrația președintelui american Donald Trump a prezentat regulile tehnologice europene drept o amenințare la adresa tradiției americane privind libertatea de exprimare.

În timp ce Bruxelles-ul a petrecut ultimul deceniu elaborând legislație pentru a controla marile companii tehnologice prin legi emblematice precum GDPR, Legea privind serviciile digitale și Legea privind piețele digitale, Washingtonul consideră multe dintre aceste eforturi incompatibile cu principiile americane privind libertatea de exprimare.

Această dispută a declanșat un conflict politic mai amplu, oficialii americani și companiile de tehnologie avertizând că regulile europene de moderare a conținutului echivalează cu cenzură, în timp ce liderii UE insistă că măsurile sunt necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile pe platforme.

Macron a cerut în repetate rânduri restricții privind accesul utilizatorilor mai tineri la rețelele de socializare, pe măsură ce un val de sentiment politic european se dezvoltă în sprijinul poziției sale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
libertatea de exprimare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Publicat acum 34 minute
Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Publicat acum 46 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close