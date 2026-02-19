Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie

Președintele francez Emmanuel Macron a folosit o discuție despre parteneriatele universitare dintre India și Franța pentru a critica platformele netransparente și sistemele de inteligență artificială, scrie Politico.

„Unii dintre ei pretind că sunt în favoarea libertății de exprimare. Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, total transparenți”, a spus Macron în timpul discursului său din India.

„Libertatea de exprimare este o pură prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin asta”, a punctat Macron.

„Toți algoritmii au prejudecăți, știm asta. Nu există nicio îndoială”, a spus el.

„Și au un impact atât de mare, când vorbești despre rețelele de socializare, încât faptul că nu ai nicio idee despre cum este realizat algoritmul, cum este testat și unde te va ghida - prejudecățile democratice ale acestui lucru ar putea fi uriașe”, a adăugat președintele Franței.

CITEȘTE ȘI - Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral

Conflict între SUA și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare

De la revenirea în funcție în 2025, administrația președintelui american Donald Trump a prezentat regulile tehnologice europene drept o amenințare la adresa tradiției americane privind libertatea de exprimare.

În timp ce Bruxelles-ul a petrecut ultimul deceniu elaborând legislație pentru a controla marile companii tehnologice prin legi emblematice precum GDPR, Legea privind serviciile digitale și Legea privind piețele digitale, Washingtonul consideră multe dintre aceste eforturi incompatibile cu principiile americane privind libertatea de exprimare.

Această dispută a declanșat un conflict politic mai amplu, oficialii americani și companiile de tehnologie avertizând că regulile europene de moderare a conținutului echivalează cu cenzură, în timp ce liderii UE insistă că măsurile sunt necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile pe platforme.

Macron a cerut în repetate rânduri restricții privind accesul utilizatorilor mai tineri la rețelele de socializare, pe măsură ce un val de sentiment politic european se dezvoltă în sprijinul poziției sale.