Hotelurile de pe Litoral ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival până pe  20 aprilie
Data publicării: 05:35 19 Feb 2026

Hotelurile de pe Litoral ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival până pe  20 aprilie
Autor: Crişan Andreescu

IMG_4185

Hotelurile din stațiunile de pe Litoralul românesc ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival până pe 20 aprilie, a declarat Nicolae Bucovală, prim-vicepreședinte  al FPTR.

Până pe  20 aprilie, toate stațiunile trebuie să fie pregătite pentru deschiderea turismului, a declarat Nicolae Bucovală, miercuri, într-o conferință de presă, la Eforie Nord, prim-vicepreședinte Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR),  în cadrul inițiativei "Anul calității în turism".

De asemenea,  între 15 mai și 15 septembrie, nu mai au ce căuta nicio macara sau cifă prin stațiuni, cu excepția investitorilor care au accesat fonduri europene, a mai declarat Bucovală. Nicolae Bucovală.

Hotelurile de pe Litoral ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival până pe  20 aprilie

Nicolae Bucovală.  Foto: Crișan Andreescu

'Trebuie să ne ținem de cuvânt și pe 20 aprilie toate stațiunile de pe Litoralul românesc să fie pregătite pentru deschiderea sezonului estival. Că facem deschiderea pe 1 mai sau pe 30 aprilie, în funcție de vreme, noi trebuie să fim pregătiți. Conform Hotărârii de Guvern, din 15 mai până pe 15 septembrie nu mai au ce căuta macaralele, volele și cifele pe Litoralul românesc. Sunt și excepții, și aici mă refer la autoritățile locale, care au absorbit fonduri europene și nu pot opri lucrările.

Saloanele de nunți nu fac parte din HORECA

Cu siguranță, toate hotelurile vor fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival. Mă refer numai la zona hotelieră pentru că din HoReCa mai fac parte și alte activități: beach-baruri, restaurante, care funcționează o lună pe vară în plin sezon și pleacă. Nu ne referim însă la saloanele de nunți, pentru că nu fac parte din HoReCa', a precizat Bucovală.

Potrivit acestuia, autoritățile locale și prefecturile trebuie să asigure deschiderea în bune condiții a stațiunilor pentru sezonul estival.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în parteneriat cu Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), a organizat un Infotrip care a inclus vizite în stațiunile de pe litoral și la operatorii din turism.

