De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe cauciucuri. Greșeala pe care o fac unii șoferi
Data publicării: 20:43 17 Feb 2026

De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe cauciucuri. Greșeala pe care o fac unii șoferi
Autor: Roxana Neagu

cauciuri iarna foto pexels

Dacă obișnuiești să-ți cureți mașina de zăpadă - în exces - e cazul să te oprești la anvelope!

Șoferii știu că anvelopele de iarnă sunt diferite de cele de vară tocmai prin lamele, care oferă siguranță la temperaturi la sol sub 7 grade, pe zăpadă, gheață și carosabil umed. Un șofer poate s-ar gândi că dacă acele lamele nu sunt curățate, anvelopa pierde aderența. Probabil mulți dintre noi avem în minte imaginea șoferului care-și curăță inclusiv cauciucurile. Dacă tu nu faci asta, fii fără grijă, e de bine! 

Sunt multe detalii pe care fiecare șofer, indiferent de marca mașinii, vechimea sau puterea ei, trebuie să le știe. 

Printre sfaturile primite la un curs de conducere defensivă, organizat de o școală de șoferi din București, se numără cel potrivit căruia nu ar trebui să curățăm cauciucurile de zăpadă. 

Explicația e simplă:

  • cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul, amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4.
  • astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă.
  • sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară.
  • cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele.
  • așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. 
  • unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă.
  • dar aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă).
  • aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării.
  • acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde.

Ce să faci dacă derapează mașina

