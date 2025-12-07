€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Autocar cu peste 70 de pasageri, implicat într-un accident în Sinaia
Data actualizării: 13:27 07 Dec 2025 | Data publicării: 13:12 07 Dec 2025

Autocar cu peste 70 de pasageri, implicat într-un accident în Sinaia
Autor: Tiberiu Vasile

autocar-rasturnat_37193500 Foto: Pixabay
 

Un autocar cu 71 de persoane a fost implicat într-un accident rutier la Sinaia, pe DN1, fiind asistate mai multe persoane de echipajele ISU Prahova.

Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Conform sursei citate, autocarul s-a tamponat cu un autoturism în care erau patru ocupanţi.

"Este asistat la faţa locului un ocupant de la bordul autoturismului şi alţi 4 ocupanţi din autocar, care au suferit atacuri de panică. Nu sunt probleme deosebite", au transmis reprezentanţii ISU Prahova.

Accidentul s-a produs pe drumul naţional DN 1, pe sensul de mers Braşov către Bucureşti, iar traficul în zonă este restricţionat.

Două persoane au fost transportate la spital 

"Echipajele de poliţie se află la faţa locului pentru dirijarea traficului astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Potrivit unei informări ulterioare a reprezentanţilor ISU Prahova, două persoane au fost transportate la spital de către ambulanţele Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Acestea au suferit traumatisme uşoare şi sunt în stare de conştienţă.

Pasagerii autocarului au fost preluaţi de un alt autocar pentru a-şi continua deplasarea, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Un tânăr a murit într-un accident produs în Târgu-Neamț, după ce a ieșit cu mașina dintr-o spălătorie
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sinaia
accident autocar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
Publicat acum 18 minute
Zeci de mașini vandalizate în Târgu Jiu: Geamuri sparte și oglinzi rupte
Publicat acum 32 minute
Votul de la București, sub lupa presei internaționale. Laura Chiriac: După anularea alegerilor, toți mă întreabă despre asta
Publicat acum 42 minute
Alegeri Primăria București 2025. Hideg: Candidații avantajați de o prezență mică la vot
Publicat acum 54 minute
Benin: Tentativa de lovitură de stat a eșuat, a anunțat un ministru  al guvernului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close