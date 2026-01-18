Problemele industriei auto europene, "catastrofale şi ireversibile". Gabriel Biriş trage un semnal de alarmă

"AI văzut declaraţia managerei de la DACIA, care critica excesul de reglementări ale Comisiei Europene pe industria auto? Spunea că toate aceste reglementări, care tot adaugă lucruri pe partea de dispozitive de siguranţă, au mărit consumul şi au îngreunat maşina. Deci există şi un tip de birocraţie care generează efecte nedorite, probabil", a întrebat Răzvan Dumitrescu la "Ce Se Întâmplă".

"Problemele industriei automotive europene sunt catastrofale şi ireversibile, cred. Vedem invazia de maşini, nu numai electrice, din China. Toate reglementările de la Bruxelles au nenorocit industria automotive. E şi multă prostie. Când ceva poate fi explicat prin prostie, poţi să nu cauţi mai departe. Pe de altă parte, cred că unele demersuri care nu au sens ar trebui investigate de câinii de pază ai societăţii. Ţinem minte scandalul Qatargate, nu? A investigat cineva să vedem ce i-a mânat în luptă pe liderii europeni care au distrus industria automotive, care era de departe cel mai important factor de competitivitate al Europei, pe motoare termice? Nu, nu a investigat nimeni.

Vin cu tot felul de politici din astea, cu "să nu poluăm", tot felul de chestii din astea progresiste. Uite că am ajuns în situaţia în care vedem că nu funcţionează. Cum e posibil să se vină cu acel plan, Green Deal, să nu se mai producă motoare termice din 2030? Apoi l-au amânat. Nemţii au închis chiar ce ţine de nuclear, pe motiv de Fukushima. De parcă ar fi putut avea tsunami în Bavaria.

Închidem ce avem, totul pe baterie, şi dacă se poate, totul pe gaz rusesc. Toate excesele se plătesc!", a declarat Gabriel Biriş la DC News.