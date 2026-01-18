€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Problemele industriei auto europene, "catastrofale şi ireversibile". Gabriel Biriş trage un semnal de alarmă
Data actualizării: 14:06 18 Ian 2026 | Data publicării: 14:06 18 Ian 2026

EXCLUSIV Problemele industriei auto europene, "catastrofale şi ireversibile". Gabriel Biriş trage un semnal de alarmă
Autor: Florin Răvdan

Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin Comisia Europeană a anunțat o schimbare majoră pentru industria auto din România. Foto: Agerpres

Gabriel Biriş, avocat specializat pe fiscalitate, trage un semnal de alarmă despre industria auto din Europa. Conform acestuia, problemele acestei industrii sunt "catastrofale şi ireversibile".

 

"AI văzut declaraţia managerei de la DACIA, care critica excesul de reglementări ale Comisiei Europene pe industria auto? Spunea că toate aceste reglementări, care tot adaugă lucruri pe partea de dispozitive de siguranţă, au mărit consumul şi au îngreunat maşina. Deci există şi un tip de birocraţie care generează efecte nedorite, probabil", a întrebat Răzvan Dumitrescu la "Ce Se Întâmplă". 

"Problemele industriei automotive europene sunt catastrofale şi ireversibile, cred. Vedem invazia de maşini, nu numai electrice, din China. Toate reglementările de la Bruxelles au nenorocit industria automotive. E şi multă prostie. Când ceva poate fi explicat prin prostie, poţi să nu cauţi mai departe. Pe de altă parte, cred că unele demersuri care nu au sens ar trebui investigate de câinii de pază ai societăţii. Ţinem minte scandalul Qatargate, nu? A investigat cineva să vedem ce i-a mânat în luptă pe liderii europeni care au distrus industria automotive, care era de departe cel mai important factor de competitivitate al Europei, pe motoare termice? Nu, nu a investigat nimeni. 

Vin cu tot felul de politici din astea, cu "să nu poluăm", tot felul de chestii din astea progresiste. Uite că am ajuns în situaţia în care vedem că nu funcţionează. Cum e posibil să se vină cu acel plan, Green Deal, să nu se mai producă motoare termice din 2030? Apoi l-au amânat. Nemţii au închis chiar ce ţine de nuclear, pe motiv de Fukushima. De parcă ar fi putut avea tsunami în Bavaria. 

Închidem ce avem, totul pe baterie, şi dacă se poate, totul pe gaz rusesc. Toate excesele se plătesc!", a declarat Gabriel Biriş la DC News. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

industria auto
europa
gabriel biris
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
CFR Cluj, transfer de la rivala din Giuleşti
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Militarii germani se retrag din Groenlanda. Au terminat misiunea de recunoaştere
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Ce pensie are Traian Băsescu şi cât a câştigat la recalculare
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Problemele industriei auto europene, "catastrofale şi ireversibile". Gabriel Biriş trage un semnal de alarmă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close