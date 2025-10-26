€ 5.0835
Data publicării: 16:10 26 Oct 2025

EXCLUSIV "Ce vrem, pericol sau siguranţă?". Titi Aur analizează limitele de viteză de pe şoselele din România
Autor: Florin Răvdan

soferi bulgaria Foto: Unsplash
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, analizează limitele de viteză de pe şoselele din România. 

Conform acestuia, România este una dintre ţările în care viteza pe drumurile naţionale sau europene este extrem de ridicată, comparativ cu ce se întâmplă în Occident sau în ţările nordice. Motivul? Lipsa autostrăzilor. Numai că, spune Titi Aur, autorităţile au ales să permită şoferilor să se pună în pericol, în loc să prioritizeze siguranţa. 

"Sunt unii care vin şi justifică, când sunt opriţi de radar pentru viteză, că erau în depăşire. Nu ai ce să cauţi cu 110 km/h, dacă limita e 90 km/h. Şi apropo de asta, la noi sunt drumuri cu viteze din acestea. În toate ţările în care siguranţa rutieră este bine definită, drumurile astea cu o bandă dus şi una întors sunt cu maximum 80 km/h. Nu are nimeni drum din ăsta cu 100 km/h. La noi cică e european şi ai voie cu 100 km/h. În Danemarca şi Suedia ai 110 km/h limita de viteză pe autostradă. 

Noi avem viteza mult mai mare decât în alte părţi. Sigur, pe motivul că nu avem suficiente autostrăzi, s-a decis că să se circule mai repede. Dar mai repede înseamnă şi mai periculos. Şi atunci, ce vrem, pericol sau siguranţă? 

Ai noştri au pus să mergem mai repede, nu mai contează. Atunci, ne-am asumat pericolul. Se vede şi în statistică.

(...) Dacă întrebi un suedez de ce nu merge cu 55 km/h în zone unde limita e 50 km/h, te va întreba el de ce să meargă aşa? Dacă limita e cât e? Dacă îi spui asta unui român, îţi va spune că nu contează, că până la 60 km/h nu îl ia radarul, până la 70 km/h nu e chiar aşa mare amenda, şi tot aşa.

Şi dacă îi spui unui livrator străin, asiatic, care vine la noi, de limita de viteză, îţi va spune că el se descurcă", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

