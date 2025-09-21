Șoferi români, fiți atenți în Bulgaria! Titi Aur, detalii despre noul sistem de radare din țara vecină / video

Titi Aur, specialist în conducere defensivă a comentat, la emisiunea DC Conducem, noul sistem de radare implementat de Bulgaria, prin care șoferii sunt „educați“ să respecte viteza legală de circulație.

„Am văzut în Bulgaria o măsură care de anul viitor cred că va afecta în mare parte șoferii români. Dincolo de radarele care măsoară viteza în punct fix când treci prin preajma lor, vor avea acele radare care măsoară viteza medie. Înțeleg că unul dintre motivele pentru care au ales să pună aceste radare e pentru că au prins șoferi români, greci și alte naționalități, circulând cu viteze cu mult peste limita legală pe autostrăzi și drumuri naționale. Pe autostrăzi s-au identificat și viteze de peste 200km/h“, a spus jurnalistul Florin Răvdan.

„Acea metodă este mult mai eficientă decât cea a radarelor fixe. Odată cu evoluția tehnică, toate punctele de verificare a vitezei sunt marcate, ești anunțat. Atunci, foarte mulți șoferi au comportamentul de a merge cu viteză mai mare și unde știu că e radarul fix, reduc viteza, după care accelerează.

Când se măsoară viteza medie, care se face pe niște kilometri, în zone unde ești și tentat să mergi mai tare, te educă, în sensul că te obișnuiește să mergi cu o viteză și constantă, dar și legală. Cred că este cea mai eficientă metodă.

A pune doar radare fixe, odată ce sunt anunțate și șoferii au informația, sunt bune, punctual sunt și eficiente, în sensul că dacă îl pui într-o zonă periculoasă, acolo nu se va merge cu viteză, dar nu înseamnă și educație. Dimpotrivă, câteodată chiar irită pe șoferul cu adrenalină care spune că după aceea o să calce pedala și mai tare. Sunt mulți care gândesc așa.

În schimb, când ești obligat să mergi cu viteză normală pe 5-7 kilometri, mai treci printr-o localitate, la un moment dat îți formezi stilul de condus. Bineînțeles că vor exista teribiliști care vor vâna locurile unde pot să meargă mai tare, dar pe cei mai mulți reușești să îi aduci la un nivel de acceptare că poți să mergi cu viteza mai mică. Riscul scade atât de mult încât chiar dacă timpul de deplasare crește puțin, e net în favoarea acestor metode“, a spus, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.