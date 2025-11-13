€ 5.0839
Cele trei gesturi pe care fiecare șofer "educat" trebuie să le facă. Titi Aur: Nu ai cum să tragi așa de volan!
Data publicării: 23:59 13 Noi 2025

Cele trei gesturi pe care fiecare șofer "educat" trebuie să le facă. Titi Aur: Nu ai cum să tragi așa de volan!
Autor: Andrei Itu

soferi romania Foto: Unsplash
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a evidențiat trei gesturi pe care un șofer bine pregătit trebuie să le facă pentru a evita accidentele rutiere.

Vezi și - Greșeala uriașă făcută de șoferi atunci când opresc în coloană. Titi Aur: Trebuie să fii ca pe grila de start la circuit

În cadrul emisiunii DC Conducem, de la DC News și DC News TV, Titi Aur a analizat înregistrări cu mai multe accidente rutiere. Într-un clip a fost prezentat cazul unui șofer care a făcut o dublă depășire, fiind la un pas de a provoca o tragedie.

În imagini se observă trei autovehicule, respectiv un TIR, o mașină neagră și camera de bord a mașinii aflate în spatele lor.

După cum se poate vedea pe înregistrare, mașina neagră nu s-a asigurat, iar șoferul nici măcar nu a semnalizat că intră în depășirea TIR-ului. Automobilul din spate era deja angajat în dubla depășire.

Titi Aur: Nu ai cum să tragi de volan fără să te uiți în oglindă

În acest context, Titi Aur a punctat 3 gesturi pe care fiecare șofer bine instruit ar trebui să le facă. Printre aceastea se numără faptul că un șofer bine pregătit ”nu are cum să tragă de volan fără să se uite în oglindă”. 

Foto - DC Conducem. Mașina neagră, imediat după TIR, intră în depășire, fără să se uite în oglindă că mașina din spatele ei era deja angajată în dubla depășire

”În principiu, un șofer bine instruit, educat din acest punct de vedere, nu are cum să tragă de volan, fără să se uite în oglindă. Aceste două gesturi trebuie să fie legate. Nu ai cum să tragi de volan, fără să te uiți în oglindă. Ai semnalizat sau nu ai semnalizat, nici măcar nu e important, e important din punct de vedere legal. Însă, din punct de vedere al siguranței, dacă nu ai semnalizat, dar te-ai asigurat nu se întâmplă nimic. Dacă ai semnalizat și nu te-ai asigurat poate să fie rău pentru că, cel din spate poate nu a văzut că ai semnalizat, nu reușește să evite și tu tragi de volan. Nu ești vinovat legal, privind semnalizarea, ci ești vinovat legal cu neasigurarea. 

Sunt 3 gesturi, care te învață la școala de șoferi - dacă te duci la școala de șoferi, dacă faci doar chestionare - nu te învață - și există și în lege: te asiguri, semnalizezi, te reasiguri. Și când tragi de volan, obligatoriu, în orice situație, te uiți în oglindă", a mai spus Titi Aur.

Vezi emisiunea integrală aici:

Vezi și - Droguri şi alcool vs telefon la volan. Ce se schimbă în mintea şoferului

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

