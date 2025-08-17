Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova

Pedal publică imagini oficiale și informații tehnice despre noile sedanuri Pars Nova: Thunder 90 și P90 lansate. După ani de cercetare, Pars Khodro a lansat imagini oficiale și informații tehnice despre Pars Nova, notează sursa citată. Acest proiect este bazat pe Thunder 90 și are platforma comună a vechii Renault (Dacia) Logan.

Presa iraniană notează, însă, critic: ”Viteza cu care producătorii auto iranieni produc noi modele și dobândesc cunoștințe actualizate este jenantă. Această industrie din țara noastră nu numai că nu este un motiv de mândrie, dar nu există nicio speranță pentru progresul ei. Saipa și Iran Khodro, cu sprijinul deplin al diferitelor guverne timp de câteva decenii, au folosit piața monopolistică; dar au acumulat pierderi și nu sunt capabile să progreseze”.

Acum, sunt publicate imagini ale proiectului P90. Este prezentat de ingineri iranieni de elită cu un motor fabricat pe plan intern și un design diferit.

Iranian Thunder 90 sau Pars Nova folosește motorul ME16, care a demonstrat performanțe slabe sub capota lui Shahin Plus în acest an, mai arată sursa citată.

Acest motor este o versiune a lui TU5 Plus de la Iran Khodro. Motorul aspirat natural de 1,6 litri, cu 111 cai putere, este disponibil cu o cutie de viteze manuală cu 5 trepte. Frâna față este cu disc, dar în spate se folosesc frâne cu tambur.

Elita care lucrează la Pars Khodro și Saipa Group a lăsat interiorul lui Pars Nova fără modificări majore. Bineînțeles, la dotările mașinii au fost adăugate și un ecran tactil de 7 inch și o cameră de parcare. Printre echipamentele de siguranță ale lui Pars Nova enumerate în catalog se numără senzorul de ploaie și indicatorul de presiune în anvelope, frânele ABS și sistemul de gestionare a derapajelor ESC, senzorul de coliziune din spate, avertizorul pentru centura de siguranță, luminile de zi și sistemul de escortă, antena Shark și jantele din aluminiu de 15 inch.

Încă nu este clar cât au costat eforturile de peste trei ani de construire a lui Pars Nova P90. Pierderea de timp cu acest proiect, ale cărui platformă și design erau deja cunoscute, arată întârzierea producătorului față de standardele globale, mai notează, în spiritul critic, sursa citată.

Cum e posibil ca iranienii să vină pe piață cu un nou model Dacia Logan? Compania iraniană Pars Khodro a cumpărat drepturile pentru Dacia Logan de la Renault și a produs modelul pentru câțiva ani.

Profit.ro scrie că noul model va fi vândut și-n Rusia, de către AvtoVAZ, fost partener Renault. Compania rusă este cea care produce și livrează iranienilor motorul de 1.6 litri (deși sursa citată inițial vorbește despre un motor fabricat pe plan intern n.r.) și va importa pe piața rusă un volum de 45.000 de mașini Parsa Nova. Renault s-a retras din Iran în urmă cu aproximativ șase ani, odată cu aplicarea sancțiunilor internaționale asupra acestui stat. Compania franceză a produs în parteneriat cu iranienii modelul Logan, sub numele Renault Tondar. De asemenea, și prima generația a lui Sandero a fost produsă și vândută în Iran, sub diverse nume, mai scrie sursa din România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News