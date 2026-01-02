€ 5.0985
DCNews Stiri Imagini rare cu fiica lui Kim Jong Un. Unde a dus-o liderul nord-coreean în prima zi din an - FOTO
Data actualizării: 10:39 02 Ian 2026 | Data publicării: 09:33 02 Ian 2026

Imagini rare cu fiica lui Kim Jong Un. Unde a dus-o liderul nord-coreean în prima zi din an - FOTO
Autor: Iulia Horovei

ri sol ju kim ju ae si kim jong un coreea de nord În mijloc, fiica lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, alături de tatăl său (dreapta) și mama sa, Ri Sol Ju (stânga). Sursa foto: Agerpres
 

Începutul anului 2026 a fost marcat în Coreea de Nord de prima vizită publică a fiicei dictatorului Kim Jong Un la mausoleul unde sunt înmormântați foștii lideri ai statului, bunicul și străbunicul ei.

Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut prima sa vizită la mausoleul unde sunt înmormântaţi bunicul şi străbunicul ei, foşti lideri, conform imaginilor publicate vineri de presa de stat, fiindu-i astfel consolidată poziţia de succesoare, relatează AFP.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un (dreapta), fiica sa Kim Ju Ae (centru) și soția Ri Sol-ju (stânga) vizitând Palatul Soarelui Kumsusan din Phenian, Coreea de Nord, la 1 ianuarie 2026. Omagiu adus de Jong Un bunicului său, fondatorul statului Kim Il-sung, și tatălui său, fostul lider Kim Jong-i, de Anul Nou (fotografie publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA). Sursa foto: Agerpres

Liderul nord-coreean Kim Jong Un (dreapta), fiica sa Kim Ju Ae (centru) și soția Ri Sol-ju (stânga) vizitând Palatul Soarelui Kumsusan din Phenian, Coreea de Nord, la 1 ianuarie 2026. Omagiu adus de Jong Un bunicului său, fondatorul statului, Kim Il Sung, și tatălui său, fostul lider Kim Jong Il, de Anul Nou (fotografie publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA). Sursa foto: Agerpres

Kim Ju Ae, considerată succesoare

Coreea de Nord este condusă din 1948 de dinastia Kim, cunoscută şi sub numele de „linia Paektu", de la denumirea unui munte sacru care este legendarul loc de naştere al poporului coreean şi unde, conform propagandei nord-coreene, s-a născut Kim Jong Il, bunicul lui Kim Ju Ae, care el însuşi i-a succedat tatălui său, Kim Ir Sen - străbunicul ei.

Cei doi bărbaţi, supranumiţi „lideri eterni” în propaganda de stat, sunt înmormântaţi în Palatul Soarelui Kumsusan, un vast mausoleu din centrul oraşului Phenian.

Kim Jong Un a vizitat mausoleul însoţit de înalţi oficiali, precum şi de fiica sa Ju Ae, conform imaginilor de la agenţia oficială de ştiri nord-coreeană KCNA.

Coreea de Nord, singura dinastie comunistă din lume

Tânăra, a cărei vârstă nu este confirmată, a fost văzută alături de tatăl ei în mai multe ocazii de la prima sa apariţie în 2022. Serviciile secrete sud-coreene consideră că ea i-ar putea succeda într-o zi, marcând a patra generaţie la putere a singurei dinastii comuniste din lume.

În 2024, presa de stat nord-coreeană a numit-o pe Kim Ju Ae cu titlul onorific de „hyangdo” („mare persoană a consiliului”, în coreeană), un termen rezervat în general liderului sau succesorului său.

Înainte de anul 2022, singura confirmare a existenţei lui Kim Ju Ae provenea de la fosta vedetă NBA Dennis Rodman. Acesta a susţinut că a întâlnit o fiică a liderului, pe nume Ju Ae, în timpul unei vizite în Coreea de Nord în 2013, scrie Agerpres.

kim jong un
coreea de nord
kim ju ae
omagiu
