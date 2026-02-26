€ 5.0955
Înșelătorie cu numele Crucii Roșii Române. Avertisment pentru cei care fac donații
Data actualizării: 13:37 26 Feb 2026 | Data publicării: 13:37 26 Feb 2026

Înșelătorie cu numele Crucii Roșii Române. Avertisment pentru cei care fac donații
Autor: Doinița Manic

imagine cu donatii crucea Rosie Crucea Roșie Română a lansat un avertisment pentru toți cei care fac donații către organizația umanitară. Sursa foto: Crucea Roșie Română

Crucea Roșie Română anunță că tentativele de fraudă cu donații către organizație sunt tot mai prezente în mediul online, condamând aceste practici ilegale.

Crucea Roșie Română anunță că a luat act de existența unor tentative de fraudă în spatele cărora se află persoane sau grupări infracționale care încurajează publicul larg să facă donații către organizație în schimbul unor câștiguri financiare substanțiale și sigure.

VEZI ȘI: Nouă înșelătorie în România, cu site-uri clonate. A fost folosit și numele lui Iancu Guda. Avertismentul MAI: „Nu veți mai primi niciun leu înapoi!”

În acest context, Crucea Roșie face apel la toți cei care vor să susțină cauzele organizației umanitare să nu se lase păcăliți de aceste campanii malițioase și să se informeze corect înainte de a da curs unor astfel de îndemnuri. Se pare că cel mai des cad în aceste capcane persoanele care vor să facă investiții online și să obțină venituri pasive din tranzacționarea unor active precum criptomonede, aur, petrol sau acțiuni.

"În noua eră digitală, atacatorii cibernetici au ajuns să speculeze tot mai mult empatia și dorința oamenilor de a face bine. În cadrul unor campanii malițioase și periculoase pentru veniturile internauților, persoane și grupări infracționale acționează fără scrupule cu scopul de a obține câștiguri financiare nemeritate. 

Crucea Roșie Română semnalează prezența unor tentative de fraudă în mediul online care încurajează cetățenii din România să facă donații către organizația noastră, în schimbul unor câștiguri substanțiale și rapide pe platforme de tranzacționat active financiare.

Cum acționează escrocii care folosesc numele Crucii Roșii Române

Concret, persoanele care vor să facă investiții online și să obțină venituri pasive din tranzacționarea unor active precum criptomonede, aur, petrol sau acțiuni cad în capcana unor grupări periculoase care gestionează platforme care nu prezintă niciun fel de încredere. 

Odată ajunși pe aceste platforme, utilizatorii sunt sunați de persoane pe care nu le cunosc și care le prezintă oportunități investiționale rare, menite a le crește veniturile exponențial. Condiția pentru a avea acces la câștiguri mari și rapide este ca aceștia să facă o donație către o organizație respectabilă, precum Crucea Roșie Română. Odată donația confirmată și dovedită, victimelor acestui tip de înșelăciune li s-ar transfera în contul din platformă echivalentul sumei donate, în vederea tranzacționării. 

Până să obțină acces la o „platformă tranzacțională exclusivistă”, utilizatorii sunt păcăliți să ofere „binefăcătorilor” lor o serie de informații personale și sensibile, precum datele conturilor bancare, numărul cardului bancar, data expirării sau codul CVV, acces la portofele crypto sau copii ale actelor de identitate. Atacatorii cibernetici au răbdare cu victimele lor, fiindcă urmăresc să le câștige încrederea și să speculeze înclinația acestora de a susține cauze nobile.  

Crucea Roșie Română nu solicită donații prin telefon sau e-mail

Crucea Roșie Română atrage atenția că nu derulează campanii de strângere de donații prin telefon, e-mail sau platforme de comunicare precum WhatsApp. Mai mult, nu putem fi asociați, direct sau indirect, cu platforme financiare care promit câștiguri rapide și sigure. Cauzele noastre pot fi susținute prin metode tradiționale, anunțate public pe canalele proprii de comunicare și ușor de verificat:

·       Donații online pe site-ul www.crucearosie.ro – secțiunile Donează Acum și Donează Lunar;

·       Direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit (Formularul 230), oportunitate destinată persoanelor angajate care vor să susțină o cauză a Crucii Roșii Române din impozitul perceput de stat pentru veniturile acestora; 

·       Direcționarea a până la 20% a impozitului pe profit (Formularul D177), opțiune destinată societăților comerciale;

·       Campanii punctuale de donații, promovate pe canalele de social media sau în mass media, pentru susținerea persoanelor afectate de dezastre naturale;

·       Campanii de fundraising face-to-face pentru proiecte punctuale (locuri publice, centre comerciale).

Cetățenii care vor să susțină cauzele Crucii Roșii Române pot verifica ușor dacă anumite apeluri publice ori campanii de donații aparțin Crucii Roșii la numărul de telefon: 021/317 60 06 sau la adresa de E-mail: crr@crucearosie.ro", transmite Crucea Roșie Română într-un comunicat de presă.

crucea rosie
frauda online
inselatorie
