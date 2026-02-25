€ 5.0954
Stiri

România intră în era digitală a construcțiilor. Standard global atins în premieră regională
Data publicării: 09:26 25 Feb 2026

România intră în era digitală a construcțiilor. Standard global atins în premieră regională
Autor: DC News Team

1. Cover banner (1)

British Standards Institution (BSI), cea mai prestigioasă organizație de standardizare din lume, cu 125 de ani de istorie și prezență în 195 de țări, confirmă că un grup românesc de construcții realizează proiecte la cele mai înalte standarde internaționale.

Leviatan Group, cu peste 280 de specialiști, a obținut certificarea BSI Kitemark™ pentru BIM. 

Ce face această realizare cu adevărat remarcabilă? Este prima dată când o organizație din Europa de Est obține tripla certificare BSI Kitemark™ pentru proiectare, execuție și managementul securității informațiilor, conform informațiilor publice disponibile. 

„Pe parcursul a 14 ani de activitate în domeniul construcțiilor, am creat, pas cu pas, un grup de companii care îmbină profesionalismul, responsabilitatea și inovația, capabil să livreze proiecte dintre cele mai complexe, la standarde globale", spune Cătălin Podaru, fondator și CEO Leviatan Group.

Ce înseamnă, pe scurt, BIM? 

BIM (Building Information Modeling) înseamnă că o clădire care ar urma să fie construită există mai întâi în format digital – cu toate instalațiile, materialele și costurile calculate – înainte ca prima cărămidă să fie pusă pe șantier. Erorile se descoperă pe ecran, nu pe șantier, economisind timp și bani.

Proiectele de construcții realizate în sistem BIM aduc beneficii concrete pentru clienți. Printre cele mai importante beneficii se numără reducerea timpului de execuție cu până la 30%, eliminarea erorilor costisitoare din șantier, creșterea semnificativă a controlului asupra costurilor și a termenelor.

Ce înseamnă certificarea BSI Kitemark™ și de ce contează

Certificarea BSI Kitemark™ este pentru construcții ceea ce steaua Michelin este pentru restaurante: o validare independentă, recunoscută global, că procesele sunt la cel mai înalt nivel. Această certificare confirmă că o organizație aplică în mod corect și coerent standardele internaționale de management al informațiilor în construcții, optimizează fluxurile de lucru și gestionează informația într-un mod sigur, trasabil și predictibil.

„Pentru clienții noștri, certificarea BSI Kitemark înseamnă procese transparente, informații securizate și certitudinea că lucrează cu un partener validat internațional, capabil să livreze proiecte complexe la cele mai înalte standarde", a explicat Maria Văsi, Director Operațional și Transformare la Leviatan Group.

leviatan

Certificarea a fost obținută după ce două dintre companiile grupului, Leviatan Design și Ubitech Construcții, au trecut printr-un proces de audit de șase luni realizat de reprezentanții BSI, la finalul căruia au demonstrat că, prin viziunea grupului, investiții inteligente și oameni bine pregătiți, au atins un nivel de excelență în domeniul construcțiilor.

„British Standards Institution este mândră să sprijine echipele Leviatan și Ubitech în valorificarea avantajelor pe care le oferă utilizarea corectă a metodologiei BIM. Aș dori să mulțumesc companiilor Leviatan Design și Ubitech Construcții pentru implicarea activă a echipelor lor în procesul de audit realizat de BSI, în cadrul căruia au demonstrat angajament pentru îmbunătățirea continuă a abordării lor privind modelarea informațională a clădirilor", a declarat Gary Pattison, Certification Team Manager, BSI Group.

Proiecte de importanță strategică pentru România

Leviatan Group nu este la prima realizare de excepție. Cu un portofoliu de proiecte de aproximativ 1 miliard de lei și o cifră de afaceri de peste 500 de milioane de lei în 2024, grupul a livrat infrastructură de importanță strategică pentru România: extinderea Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii (compatibilă cu avioanele F-16 și F-35), finalizată cu 25% înainte de termen, dezvoltarea infrastructurii Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu – un pilon strategic pe Flancul Estic al NATO – și derularea primei faze a Spitalului Regional de Urgență Cluj, cea mai mare investiție în sănătate din Transilvania. În București, specialiștii grupului au scanat 33 de clădiri cu risc seismic, cu o suprafață de 97.000 de metri pătrați, în doar 47 de zile.  

Pregătiți pentru viitor cu doi ani înainte de termen

Certificarea vine într-un moment-cheie. România se pregătește să impună obligativitatea utilizării metodologiei BIM pentru toate proiectele publice de construcții până în 2028, ca parte a alinierii la cerințele europene de digitalizare, iar Leviatan Group arată că este deja pregătit, cu doi ani înainte de termenul limită.

Evoluția grupului românesc reflectă o viziune pe termen lung asupra digitalizării, susținută prin investiții constante în tehnologii de ultimă generație – de la ochelarii de Mixed Reality HoloLens 2, scanerul NavVis VLX 2 și drona DJI Matrice 300 RTK, până la zeci de softuri din suita Autodesk și supercomputerul NVIDIA DGX Spark.

Prin această triplă certificare, Leviatan Group nu doar că își consolidează poziția de lider al transformării digitale din sectorul construcțiilor din România, ci transmite un mesaj clar: și în România se poate construi la cele mai înalte standarde din lume, iar certificarea obținută de Leviatan Group este dovada concretă.

Despre Leviatan Group

Leviatan Group, format din companiile Leviatan Design (liderul pieței de arhitectură din România în 2023 și 2024, conform IBC Focus și Agenda Construcțiilor), Ubitech Construcții, eConfaire Immersive Design și Copraag Entrepreneur, oferă soluții integrate de proiectare și execuție, prin intermediul celor mai noi tehnologii, fiind un partener de încredere pentru dezvoltarea și livrarea de proiecte complexe la standarde internaționale.

x close