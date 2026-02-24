€ 5.0954
Data actualizării: 14:45 24 Feb 2026 | Data publicării: 14:45 24 Feb 2026

Corneliu Ștefan: Proiect pentru distribuția gazelor naturale în Dâmbovița
Autor: Crişan Andreescu

Stefan 1

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat semnarea celui mai mare proiect pentru distribuția gazelor naturale din județ.

Astăzi, la Ministerul Dezvoltării, am participat, alături de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, primarul comunei Corbii Mari, Ionuț Bănică, și primarul comunei Odobești, Radu Ilie, la semnarea contractului de finanțare pentru cel mai mare proiect de distribuție a gazelor naturale din județul nostru – „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Odobești și Corbii Mari”. Este o investiție record, în valoare de 64.000.000 de lei, care va transforma semnificativ condițiile de trai din cele două comunități.

Mai exact, prin acest proiect, gospodăriile din Corbii Mari și Odobești vor beneficia de o rețea nouă și modernă de alimentare cu gaze naturale. Iar dincolo de confortul imediat, investiția elimină una dintre cele mai mari bariere în calea dezvoltării locale: accesul limitat la resurse energetice. Asigurăm astfel cadrul necesar pentru creșterea economică a întregii zone, care va deveni un punct de atracție pentru noi investitori și pentru crearea de noi locuri de muncă.

  Fiecare kilometru de rețea construit înseamnă confort sporit, mai multă siguranță și un sprijin real pentru viitorul acestor comunități", a anunțat Corneliu Ștefan.

