Două noi centre pentru prevenirea morții subite cardiace, deschise la Craiova și Târgu Mureș

Programul de profilaxie a morţii subite cardiace va fi extins prin includerea, în reţeaua naţională, a două noi centre, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi Spitalul Clinic de Urgenţă Târgu Mureş, a anunţat, sâmbătă seara, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Două spitale intră în rețeaua națională AP-MSAR

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook, ministrul precizează că cele două spitale intră în reţeaua naţională de centre care implementează Acţiunile Prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanţat de Ministerul Sănătăţii.

Conform sursei citate, moartea subită cardiacă, determinată frecvent de aritmii maligne, rămâne una dintre principalele cauze de deces. La pacienţii cu risc înalt, implantarea unui defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul prin aritmie malignă. Dispozitivul monitorizează permanent ritmul cardiac şi intervine automat atunci când apare o tulburare severă.

Acces mai rapid la tratamente complexe

"Prin această extindere, pacienţii pot beneficia de procedură în propriile regiuni. Limităm transferurile inutile şi creştem capacitatea de intervenţie în centre regionale consolidate, cu echipe specializate. Obiectivul meu este să asigur acces real la proceduri de înaltă complexitate, în funcţie de indicaţia medicală şi de urgenţa fiecărui caz", a scris Rogobete.