Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise, vizibilitate sub 10 metri. Desfăşurarea traficului în siguranţă, imposibilă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo până duminică, la ora 10:00, de precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

”În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. (...) Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad” a anunțat ANM.

Cod Galben de ninsori

A fost emis și Cod Galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă. ”Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15...20 cm”.

UPDATE: Două drumuri din Brăila, blocate, din cauza zăpezii de pe carosabil

DJ 211B între Victoria şi Bărăganu şi DJ 255A între Gropeni şi DN 21A sunt blocate, sâmbătă dimineaţa, din cauza sulurilor de zăpadă formate pe carosabil, DN 21A Bărăganu - Ţăndărei a fost închis temporar, iar pe DN 21 Viziru - limită judeţ Ialomiţa au fost instituite restricţii pentru autovehiculele de peste 3,5 tone, a informat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.

Potrivit sursei citate, judeţul Brăila se află sub avertizare cod galben de viscol şi ninsori, în perioada 20 februarie, ora 12:00, - 22 februarie, ora 10:00, interval în care sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 km/h şi local de 65-70 km/h, precipitaţii însemnate cantitativ, gheţuş, polei, ninsori, viscol şi strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 15 - 20 de centimetri.

Pe timpul nopţii, DN 21A Bărăganu - Ţăndărei a fost închis preventiv pentru evitarea blocajelor rutiere şi a producerii unor evenimente nedorite.

UPDATE: Trafic rutier oprit pe mai multe drumuri din Călărași

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă dimineaţa, pe raza judeţului Călăraşi, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit unui comunicat al IPJ Călăraşi, traficul rutier este oprit pe următoarele drumuri naţionale şi judeţene:

* DN 3 Bucureşti - Călăraşi

* DJ 201B Lehliu-Gară - Sălcioara

* DJ 403 Luica - Mănăstirea

* DJ 402 Nana - Fundulea

* DJ 301 Budeşti - Fundeni

Pe DN 41, DN 4 şi DN 31 se circulă în condiţii de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă viscolită, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să evite manevrele riscante.

Circulaţia este blocată pe următoarele tronsoane de drum judeţean, unde deplasarea nu este posibilă din cauza troienelor de zăpadă şi a autovehiculelor rămase înzăpezite:

* DJ 201B Lehliu-Gară - Valea Argovei

* DJ 301 Belciugatele - Măriuca

* DJ 303 Săruleşti - Sănduliţa

* DJ 402 Fundulea - Solacolu

* DJ 403 Luica - Mănăstirea

De asemenea, pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere şi pentru a permite intervenţia utilajelor de deszăpezire, a fost instituită restricţia de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN 3A Lehliu-Gară - Drajna şi DN 4 Frumuşani - Olteniţa.

DN 21A, Bărăganu - Ţăndărei, închis din cauza viscolului

Circulaţia rutieră este închisă pe DN 21A, Bărăganu - Ţăndărei, din cauza viscolului puternic, ca măsură preventivă pentru evitarea blocajelor rutiere, informează sâmbătă dimineaţa ISU Brăila.

"Începând cu ora 1:15, a fost închis, temporar, drumul naţional DN 21A Bărăganu - Ţăndărei, măsură instituită preventiv pentru evitarea blocajelor rutiere şi a producerii unor evenimente nedorite în condiţiile meteorologice actuale", a transmis ISU Brăila.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Buzău, vizibilitatea în zonă este redusă la aproximativ 10 metri, iar condiţiile meteorologice fac imposibilă desfăşurarea traficului în siguranţă.

Reprezentanţii DRDP Buzău precizează că utilajele intervin în teren, însă măsura închiderii circulaţiei a fost necesară pentru protejarea participanţilor la trafic.

13 sectoare de drumuri județene, închise în Ialomița

Autorităţile din judeţul Ialomiţa au închis sâmbătă, începând cu ora 7:00, 13 sectoare de drumuri judeţene, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, fiind instituite totodată restricţii de circulaţie pentru autovehiculele de peste 3,5 tone pe mai multe drumuri naţionale, informează IPJ Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, traficul rutier este închis pe următoarele sectoare:

* DN 21A Ţăndărei - limită judeţul Brăila

* DJ 213 Chirana - limită judeţul Brăila

* DJ 201B Rasi - Ciochina

* DJ 313 Horia - Axintele

* DJ 402 Hagieşti - Lilieci

* DJ 302 Moviliţa - Drăgoeşti

* DJ 302 Moviliţa - Dridu

* DJ 102H Grindu - Colelia

* DJ 203B Gârbovi - Grindu

* DJ 102H Miloşeşti - Reviga

* DJ 101U Maia - Fierbinţi

* DJ 306B DN2A - Gheorghe Doja

* DJ 402 Lilieci - Hagieşti.

De asemenea, sâmbătă, începând cu ora 7:00, au fost instituite restricţii pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe următoarele tronsoane:

* DN 2C Slobozia - limită judeţul Buzău

* DN 21 Slobozia - limită judeţul Brăila

* DN 2A Slobozia - Urziceni

* DN 1D Urziceni - limită judeţul Prahova

Mașini blocate în zăpadă

În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, echipaje ale ISU Ialomiţa au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil pe DN2, în localitatea Sineşti, pentru deblocarea unui autoturism derapat în localitatea Lilieci, pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia, precum şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni.

IPJ Ialomiţa le recomandă participanţilor la trafic să respecte restricţiile instituite, să evite deplasările neesenţiale în zonele afectate şi să urmărească informările oficiale privind evoluţia situaţiei.

Restricții pe DN 1D și trafic închis pe tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana

Autorităţile au impus restricţii de tonaj, sâmbătă dimineaţă, pe drumul naţional 1D, iar traficul a fost închis temporar pe DJ 102D, pe tronsonul Boldeşti- Grădiştea - Baba Ana, din cauza zăpezii şi a viscolului.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, pe DN 1D a fost dispusă măsura temporară a restricţionării accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Măsurile dispuse sunt necesare pentru prevenirea unor situaţii de risc şi pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire.

De asemenea, având în vedere ninsorile din timpul nopţii şi intensificările de vânt care au generat viscol şi troieniri, Consiliul Judeţean Prahova informează că, din motive de siguranţă rutieră, se impune închiderea temporară a circulaţiei pe DJ 102D, tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Participanţii la trafic pot folosi ruta alternativă DJ 100C.

"În teren se intervine continuu, iar Consiliul Judeţean Prahova a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie, inclusiv cu utilaje suplimentare şi gredere, pentru deszăpezire, îndepărtarea troienelor şi aplicarea materialului antiderapant acolo unde condiţiile permit. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale echipelor de intervenţie", precizează CJ.

Trafic rutier oprit în Giurgiu. Condiții de iarnă pe Podul Prieteniei

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineaţa pe DJ 412 B, în zona localităţii Sterea din judeţul Giurgiu, după ce vântul a viscolit zăpada, iar pe Podul Prieteniei se circulă în condiţii de iarnă.

"În acest moment, la nivelul judeţului Giurgiu, traficul este oprit pe DJ 412B, în zona localităţii Sterea, după ce zăpada a fost viscolită. Pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru degajarea unui stâlp de electricitate căzut pe partea carosabilă în localitatea Săbăreni, precum şi pentru degajarea unor copaci căzuţi pe carosabil la Mihai Bravu şi Mârşa", a informat IPJ Giurgiu.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a informat la rândul său că, pe timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, s-a acţionat continuu în sistem integrat cu celelalte structuri ale MAI, fiind menţinută permanent legătura cu autorităţile bulgare pentru fluidizarea traficului şi asigurarea circulaţiei în condiţii optime pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse.

În prezent, traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără a fi înregistrate dificultăţi la legăturile rutiere cu Bulgaria.

Revenim cu informații actualizare