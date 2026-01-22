Vremea în următoarele zile în țară și-n București. De când se încălzește, prognoza meteo

La această oră, aproape în toată România temperaturile sunt pozitive, cu câteva excepții unde temperaturile au scăzut timid sub 0 grade.

Prognoza meteo pentru următoarele zile arată o încălzire importantă a vremii în țară și-n București, asta după episoadele de ger din ultimele săptămâni.

Vremea vineri, 23 ianuarie

În țară

În regiunile extracarpatice vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare. Vor fi precipitații slabe, predominant ninsori, îndeosebi pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, mai ales ploi, local în Dobrogea și nord-estul Munteniei, dar spre orele serii și noaptea și în nordul Crișanei, în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, iar în rest, doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță. Vor fi depuneri de polei, local în nord-vestul teritoriului și izolat în centru, sud și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde noaptea vor fi viteze în general de 40...60 km/h. Valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date în vestul teritoriului și parțial în zonele de munte, iar în rest vor fi apropiate de norme, astfel maximele vor fi de la -1...0 grade în nordul Moldovei și izolat în Transilvania și 8...9 grade în zonele de deal din Banat și Crișana, iar cele minime, în marea lor majoritate peste normalul climatologic, se vor situa între -7 și 4 grade. Local în sudul, centrul și estul teritoriului se va semnala ceață.

În București

Vremea va fi închisă, iar îndeosebi dimineața și noaptea se va forma ceață și trecător vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

Vremea în weekend

Prognoza meteo pentru sâmbătă

În țară

Vremea se va menține închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru, cu nebulozitatea joasă persistentă și pe alocuri ceață, iar în rest, cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, doar izolat vor fi precipitații slabe, burniță sau fulguială în sud și est și ploi slabe în extremitatea de nord-vest, însă noaptea, se vor semnala ploi locale în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest, iar la munte vor fi precipitații mixte. Mai ales noaptea vor fi depuneri de polei, pe arii restrânse în centru și nord-est și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali, unde vor fi viteze în general de 40...60 km/h. Sub aspect termic, în vest, nord-vest și parțial în centru, precum și la munte vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă și vor fi valori de temperatură peste normalul climatologic specific al perioadei, iar în rest nu vor fi variații semnificative, astfel maximele vor fi de la -2...-1 grad în nordul Moldovei și izolat în Transilvania, până la 10...11 grade în zona de deal a Crișanei; cele minime urmând a fi cuprinse între -6 și 6 grade.

În București

Vremea se va menține închisă, cu valori termice diurne în jurul mediilor multianuale specifice perioadei și nocturne mai mari decât acestea. Nebulozitatea va persista, trecător va fi ceață, iar noaptea vor fi condiții de burniță sau ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

Prognoza meteo pentru sâmbătă

În țară

Valorile termice vor continua să crească ușor; cele diurne vor fi apropiate de normele perioadei în zonele joase de relief din centru, sud și nord-est și mai ridicate decât acestea în restul teritoriului, iar cele din timpul nopții se vor situa peste mediile climatologice în toată țara. În zonele joase din sud, est și centru nebulozitatea va fi persistentă, iar în restul teritoriului cerul se va înnora treptat începând din orele după-amiezii. Va ploua pe arii relativ extinse în regiunile sud-vestice și sudice și local în centru, iar la munte vor fi precipitații mixte. În restul țării pe spații mici vor fi posibile ploi neînsemnate cantitativ și burniță. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări la munte, îndeosebi pe crestele Carpaților Occidentali și Meridionali, cu rafale de 80-100 km/h, în Banat unde vor fi viteze în general de 50-70 km/h, iar în celelalte zone va sufla slab și moderat, izolat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 0...1 grad pe văi și în depresiuni din Transilvania și nordul Moldovei și în jurul a 12 grade în zona de deal din Banat și Crișana, precum și în sudul Dobrogei; minimele termice vor fi cuprinse în general între -3 și 7 grade. Se va semnala ceață -pe alocuri persistentă- în zonele joase din Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania și în Dobrogea și izolat în restul teritoriului.

În București

Vremea va fi în general închisă, valorile termice diurne se vor menține în jurul celor normale, însă cele din timpul nopții vor fi cu mult mai ridicate decât cele specifice în ultima decadă a lunii ianuarie. Nebulozitatea va persista, mai ales în prima parte a zilei va fi ceață, iar noaptea temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3...4 grade, iar cea minimă de 2...3 grade.

Vremea luni, 26 ianuarie

În țară

Valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârșitul lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse, exceptând extremitatea vestică a teritoriului unde ploile vor fi posibile izolat. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari, îndeosebi în Carpații Meridionali, va ninge. Local se vor acumula cantități de apă însemnate, cu precădere în dealurile sudice și zonele montane. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste, iar în restul țării va sufla slab și moderat, local și temporar cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime, mai mici decât în noaptea anterioară în regiunile vestice, vor fi cuprinse între -1 și 6 grade. Pe alocuri va fi ceață.

În București

Vremea va fi ploioasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Va ploua aproape continuu și se pot acumula cantități de apă însemnate. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35-40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Vremea până în 30 ianuarie

În țară

Valorile termice se vor situa în continuare peste cele climatologic specifice la sfârșitul lunii ianuarie. În prima zi vor fi precipitații în jumătatea de est a țării (predominant sub formă de ploaie, iar la munte mai ales ninsori), iar la finalul perioadei, în majoritatea regiunilor, va crește din nou probabilitatea pentru ploi locale, iar la munte pentru precipitații mixte.

În București

Valorile termice se vor situa în continuare peste mediile climatologice ale perioadei. Temporar va mai ploua.