DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:39 09 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

colaj retro femeie flori luna Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Prima zi a săptămânii are parte de un trigon între Mercur și Jupiter. Și chiar dacă Mercur este retrograd, acest aspect este unul benefic. Recăpătăm încrederea în unele idei și proiecte, reușim să rezolvăm probleme vechi și ne menținem capacitatea de a vedea jumătatea plină a paharului.

Horoscop 9 martie 2026 Berbec

Să nu uităm că Venus se instalează ușor ușor în semnul tău. Scapă de conjuncțiile cu Saturn și Neptun, deci vei avea mai multă libertate de mișcare. Astrologul îți recomandă să faci îmbunătățiri constante.

Horoscop 9 martie 2026 Taur

Vor fi momente în care te vei simți pur și simplu blocat. Astrologul Daniela Simulescu îți recomandă să ceri ajutorul prietenilor sau celor dragi. Te vor ajuta să scapi mai ușor de neajunsuri.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Horoscop 9 martie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, are parte de un aspect pozitiv. Ceea ce înseamnă că și atitudinea ta va fi una optimistă. Ai capacitatea de a-i îmbuna pe ceilalți. O zi potrivită pentru negocieri la locul de muncă.

Horoscop 9 martie 2026 Rac

Este una dintre acele zile în care poți rezolva numeroase chestiuni administrative, unele chiar complicate, într-un timp scurt. Așa că asigură-te că nu le amâni pentru alte perioade.

Horoscop 9 martie 2026 Leu

Chiar dacă nu ești tu în lumina reflectoarelor și lucrezi din culise, să știi că tot vei avea destule succese astăzi. Astrologul îți recomandă să îți comunici opiniile, vor fi puse în practică de ceilalți.

Horoscop 9 martie 2026 Fecioară

Este o zi potrivită pentru a discuta cu partenerul sau cu familia despre planurile de viitor. Vei găsi susținerea din partea acestora și astfel, vei începe să pui în funcțiune mai repede ce îți dorești.

Horoscop 9 martie 2026 Balanță

Nu este nimic greșit în a recunoaște că nu le poți face chiar pe toate. Poate te temi de reacțiile celorlalți, însă vei avea surprize plăcute. Sinceritatea ta va fi de admirat.

Horoscop 9 martie 2026 Scorpion

Trebuie să îți (re)găsești motivația. Fie la serviciu, fie pe plan personal. Dacă nu vei reuși, nu te vei implica, așa cum o faci de obicei, în niciun proiect. Dar depinde doar de tine să găsești soluția.

Horoscop 9 martie 2026 Săgetător

Trigonul dintre Mercur retrograd și Jupiter mai atenuează din starea tensionată a familiei. Discuțiile nu vor mai fi la fel de aprinse. Și poți rezolva probleme din gospodărie.

Horoscop 9 martie 2026 Capricorn

Este una dintre acele zile în care te miri și tu de propria intuiție. Ai capacitatea de a anticipa posibile conflicte și reușești să le dezamorsezi. Cum? Prin replicile potrivite.

Horoscop 9 martie 2026 Vărsător

Poți avea parte de vești bune din punct de vedere financiar. Adică să rezolvi unele probleme. Însă, asta nu înseamnă că gata, poți face alte cheltuieli nesăbuite.

Horoscop 9 martie 2026 Pești

Astrologul îți recomandă să te concentrezi pe ceea ce poți controla cu adevărat: mintea sau atitudinea. Respinge orice scenariu negativ, mai ales dacă este doar în imaginația ta.

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
mercur retrograd
